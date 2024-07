Il Marocco supera il Sudafrica nella produzione di auto. Leader in Africa con le fabbriche di Renault a Casablanca e Tangeri e Stellantis a Kenitra

PER MARCA

Il Marocco avrebbe superato il Sudafrica nella produzione di automobili. Lo sostiene il quotidiano economico marocchino in lingua francese, L'Économiste, nell'edizione odierna, sottolineando che con le fabbriche di Renault-Dacia a Casablanca e Tangeri e Stellantis a Kenitra (Peugeot, Citroen, Fiat Opel, ecc.), la piattaforma industriale marocchina è ormai la più grande base di produzione di auto nel continente africano. Secondo gli analisti di Fitch Solutions, l'agenzia di valutazione con sedi a Londra e New York, citati nell'articolo, la produzione automobilistica in Marocco, relativa alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri, dovrebbe raggiungere poco meno di 614.000 unità nel 2024, mentre la produzione automobilistica del Sudafrica, concentrata a Pretoria e che comprende veicoli passeggeri e commerciali, dovrebbe scendere a 591.000 unità.

Nel 2023, il produttore Renault ha prodotto quasi 382.661 veicoli nei suoi due stabilimenti di Casablanca e Tangeri, ricorda il quotidiano. L'obiettivo è arrivare a 500.000 unità, a partire dal 2025. Quanto a Stellantis Morocco, che produce 200.000 auto all'anno, l'obiettivo è arrivare a 450.000 veicoli all'anno. In totale, la piattaforma marocchina è stata in grado di produrre più di 582.000 auto nel 2023, sapendo che la capacità installata complessiva è di 1 milione di veicoli. «La produzione registrerà una crescita media del 6,8% su base annua nel periodo di previsione fino al 2033, per raggiungere un volume annuo di 1,09 milioni di unità", prevedono gli analisti di Fitch Solutions.