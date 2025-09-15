Marval acquisisce Vm Motori da Stellantis. La storica azienda di Cento produttrice di motori diesel passa di mano

Il gruppo piemontese Marval ha acquisito la Vm Motori di Cento, nel Ferrarrse, storico stabilimento meccanico specializzato in motori diesel fondato nel dopoguerra. L'accordo vincolante con Stellantis è stato sottoscritto tramite Gamma Holding, società degli azionisti di controllo di Marval. «Si apre una nuova pagina su cui scrivere un nuovo futuro per VM Motori, realtà produttiva rilevante per l'Emilia-Romagna», hanno dichiarato il vicepresidente regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, l'assessore al Lavoro Giovanni Paglia e il sindaco di Cento Edoardo Accorsi. «Valuteremo con attenzione il piano industriale affinché assicuri un positivo impatto sociale e occupazionale».

Marval è una multinazionale specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione per motori industriali destinati a macchine agricole, movimento terra, veicoli commerciali e autocarri, con sedi in Italia, Regno Unito e Cina. VM Motori produce motori per il settore marino e coinvolge un indotto qualificato di imprese tra le province di Ferrara, Bologna e Modena. La Regione ha convocato per lunedì 15 settembre un incontro a Bologna tra rappresentanti di Stellantis, Marval, Regione, Comune di Cento, Provincia di Ferrara e sindacati per valutare i contenuti del passaggio alla nuova proprietà. «Parliamo di un'operazione industriale con un gruppo che ha esperienza mondiale nel settore», aggiungono i rappresentanti istituzionali.