Mase: in 6 ore quasi saturati gli incentivi per le auto elettriche, 45mila voucher per 481 mln

«A sei ore dall'avvio del 'click day' sugli incentivi per l'acquisto di vetture elettriche, sono stati generati voucher per un plafond complessivo di oltre 481 milioni di euro, saturando quasi il totale delle risorse disponibili». È quanto fa sapere il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Spiegando che «sono 45mila i voucher richiesti da persone fisiche e microimprese, superando ampiamente il target previsto dal Pnrr». La misura, ricorda il Mase, e gestita dal ministero con Sogei in qualita di partner tecnico operativo.