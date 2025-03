Maserati, a Modena nuove Officine Fuoriserie per personalizzare auto. Ficili: «Focus su costi, ma anche investimenti»

Nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti a Modena Maserati ha inaugurato le nuove Officine Fuoriserie Maserati, lo spazio per la personalizzazione delle vetture della Casa del Tridente. Nelle Officine il processo di configurazione si arricchisce di una innovativa linea di verniciatura e prevede la personalizzazione del Programma Fuoriserie, con investimenti nel design su misura e nell’innovazione tecnologica. Per il progetto sono stati investiti circa 11 milioni di euro sulla parte impiantistica, riferita a impianti di verniciatura e di personalizzazione dell'esterno vettura. Nelle nuove Officine oltre 20 postazioni verniceranno ogni giorno i modelli della dell’intera gamma come Grecale, MC20, GT2 Stradale, GranTurismo e GranCabrio. Il nuovo progetto, inizialmente su un solo turno di lavoro ma potenzialmente ampliabile, a massima capacità potrà arrivare a coinvolge fino a 110 addetti altamente specializzati, di cui 40 già formati per garantire la massima qualità di tutte le vetture “tailor made” di Maserati.

Il rinnovato “paint shop” è in grado di verniciare fino a 24 vetture al giorno, gestendo fino a 8 unità a turno, per un totale di 24 potenziali colori su base quotidiana. Il cliente che acquista una Maserati Fuoriserie avrà accesso a una gamma più ampia di colori esterni, livree, pinze freno, cerchi e combinazioni di interni e diventerà lo "stilista" della propria vettura, avvalendosi di un personal designer. I livelli di personalizzazione sono due: il primo è il catalogo, dove, per aiutare a orientarsi tra migliaia di combinazioni possibili, sono state individuate due collezioni (Fuoriserie Corse e Fuoriserie Futura), la seconda, è il mondo Bespoke del “fatto su misura” nel quale vengono realizzate auto con contenuti specificatamente richiesti dal cliente o esemplari unici su vetture one of one. Le collezioni fuoriserie sono la Corse che si ispira all'eredità del brand in pista, e la Futura, con proposte più all’avanguardia.

Il prezzo delle vetture Fuoriserie dipende dal livello di personalizzazione e dal modello di partenza: per esempio, per la Grecale, pensata per un uso quotidiano, la personalizzazione può valere il 10-20% del prezzo di partenza, per una GT2 molto personalizzata si può arrivare al 50-100% in più. In occasione dell’inaugurazione delle Officine, Maserati ha presentato Maserati MC20 Cielo “Less is More..?”, una nuova esclusiva one-off, massima espressione della produzione del programma Fuoriserie.

Maserati "è un brand fantastico con un potenziale immenso. Il mondo del lusso non è per i newcomer, i principianti. I clienti luxury vogliono raffinatezza, identità e prestigio, elementi immateriali che possono essere offerti solo da un marchio come Maserati, con 111 anni di storia e di gloria alle spalle". Lo ha detto Santo Ficili, Ceo di Maserati, rispondendo alle domande dei giornalisti, durante la presentazione delle nuove Officine Fuoriserie Maserati, nello stabilimento del gruppo a Modena. Per fare questo, occorrono anche investimenti: "L'attenzione ai costi continua a essere sempre molto alta. È normale, come in tutte le aziende. Ma facciamo anche molti investimenti, come in questo caso", ha detto il Ceo, ricordando che Officine Foriserie Maserati "ha l'obiettivo di creare valore per il cliente e per il marchio offrendo personalizzazione unica per gli amanti delle auto e un ritorno sull'investimento per i collezionisti. Questo programma ha anche un valore simbolico per noi".

Ficili ha aggiunto che "facendo leva sul nostro heritage, renderemo felici i nostri clienti tradizionali e ispireremo una nuova generazione di amanti della Maserati. So che possiamo farcela e sono sicuro che ce la faremo". Del resto, come ha spiegato Davide Baldini, a capo di Fuoriserie, l'interesse per le vetture personalizzate sta crescendo: "Lo scorso anno le Fuoriserie erano il 12% del totale delle vetture Maserati, quest'anno abbiamo l'ambizione, e i dati dei primi mesi del 2025 ce lo confermano, di raggiungere un target intorno al 20%. Ovvero, una macchina su 5 dovrà avere un allestimento, una personalizzazione, un dettaglio legato al mondo Fuoriserie e ovviamente il nuovo impianto di verniciatura ci aiuterà in questo percorso", ha detto.