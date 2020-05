Maserati, Fca ribadisce impegno per rinnovamento e crescita. Manley: «Al Maserati Day a Modena sveleremo il piano»

TORINO - FCA ribadisce il suo impegno per far crescere Maserati accompagnando la celebre Casa del Tridente nello sviluppo dei nuovi modelli, già annunciati, e nel superamento dell'attuale fase di difficoltà. Lo ha detto il CEO di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Mike Manley rispondendo a una domanda durante una conference call con gli analisti. ''Abbiamo spostato il Maserati Day - ha precisato Manley, alludendo all'evento di settembre - per accertarci che quante più persone possano viaggiare ed essere presenti a Modena''. E ha ribadito ''Penso che sarà un giorno molto, molto importante per mostrare al mondo i piani di Maserati. In termini di prodotto non prevediamo alcun ritardo sostanziale nella nostra pianificazione. L'anno scorso abbiamo dedicato molto tempo al brand Maserati''.

Il CEO di FCA ha anche detto che ''è stato completato Il leadership team sotto la guida di Davide Grasso e ora è in procinto di cambiare davvero tanto; i nostri clienti percepiscono che questa fase è ben avviata.Penso che l'attuale gruppo dirigente sia incredibilmente concentrato e ho molta fiducia in loro sapendo che questo sarà un anno molto difficile per il brand''.

Nel commentare i risultati ottenuti fra gennaio e marzo, con vendite scese della 75% in Cina e del 23% in Nord America anche a causa dello stop alle consegne da metà marzo in poi, Manley ha detto di ritenere che ''questo trimestre sia stato davvero anomalo per Maserati'' e di ritenere ''che vedremo migliori performance nel terzo e quarto trimestre dell'anno''.