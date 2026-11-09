Maserati Island, nasce a Dubai l’isola privata del Tridente. Insieme a Samana Developers con 849 residenze di lusso

Maserati e Samana Collecta, il nuovo brand immobiliare ultra-premium di Samana Developers, hanno presentato Maserati Island, la prima destinazione residenziale firmata Maserati, ovvero un'isola privata nell’arcipelago The World Islands, a Dubai. Reinterpretando una delle destinazioni più esclusive al mondo, Maserati Island è un complesso residenziale concepito per essere vissuto tutto l’anno attraverso l’identià del Tridente. Con Maserati Island "compiamo un nuovo, importante passo nel percorso avviato con Casa Maserati, trasformando la nostra visione del lusso italiano in un'esperienza abitativa esclusiva. La collaborazione con Samana Collecta ci permette di portare l'identità e i valori del Tridente in una delle destinazioni più prestigiose al mondo, dando vita un progetto unico e irripetibile, come le nostre creazioni automobilistiche", ha detto Santo Ficili, Ceo di Maserati e di Alfa Romeo.

Maserati porta così avanti la propria visione distintiva del lusso, fondata, come spiega ancora Ficili, "su eleganza, bellezza, passione e attenzione ai dettagli, valori che trovano in Maserati Island una nuova e concreta espressione, contribuendo a consolidare il rapporto con la nostra clientela e ad ampliare il dialogo con un pubblico internazionale sempre più vasto, nel segno di quell’eccellenza del Made in Italy che il Tridente rappresenta e promuove nel mondo da oltre un secolo".

Il progetto si sviluppa attraverso un articolato piano architettonico e paesaggistico caratterizzato da ampi spazi verdi ispirati allo stile italiano che fanno da cornice a un complesso di 840 residenze firmate Maserati, affiancate da sette ville sospese sull’acqua e due ville immerse nella vegetazione. La prima fase di commercializzazione comprende 232 residenze con piscina privata.

La partnership con la casa italiana per il debutto di Maserati Island "rappresenta una tappa fondamentale non soltanto per Samana Collecta, ma per l’intero panorama immobiliare di lusso di Dubai", ha sottolineato Imran Farooq, Ceo di Samana Developers. L'obiettivo, ha detto, è unire "la leggendaria tradizione di Maserati nell’artigianalità italiana e nell’eleganza senza tempo alla nostra esperienza nella pianificazione di progetti immobiliari su larga scala, creando qualcosa di assolutamente inedito nella regione".