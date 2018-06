Maserati, Kuniskis: «Motori saranno Ferrari, puntiamo a 100mila unità. Elettrificazione nel piano»

BALOCCO - Sarà la Ferrari a fornire i motori alle nuove Maserati. È quanto prevede il piano 2018-2022 illustrato a Balocco dal responsabile del brand Timothy Kuniskis. Particolare attenzione, ha spiegato il manager, sarà dedicata alla elettrificazione. «Ogni modello avrà diversi livelli di elettrificazione - ha detto Kuniskis - Vi sembra che stiamo prendendo di mira Tesla? E? proprio così...». Fca intende produrre e vendere 100mila unità di Maserati al 2022, un raddoppio rispetto alle 50mila vendute nel 2017.

È quanto spiega sempre Kuniskis. «Dal 2011, le Maserati nel mondo sono cresciute del 700%», rileva, spiegando che il gruppo intende puntare sulla crescita del settore premium (+19% nel 2022) e sull’interesse crescente per l’elettrificazione. In arco piano saranno sei i nuovi lanci di prodotto, tra cui l’Alfieri, per raggiungere il 68% di copertura del mercato. «Elimineremo il diesel producendo motori ibridi entro il 2022. Questo ci permetterà di migliorare consumi e prestazioni», sottolinea ancora il manager.

«Maserati e Alfa Romeo continueranno a costruire il futuro sulla nostra gloriosa storia: arriveremo a vendite globali complessive di 500mila veicoli con margini che supereranno il 10%». È quanto afferma Timothy Kuniskis, capo di Alfa Romeo e Maserati. Per entrambi i brand, Fca sarà in grado di offrire la completa elettrificazione dei modelli entro il 2022.