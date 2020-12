Maserati scommette sulla Cina. Tridente punta sulla crescita nel mercato asiatico e prevede lancio nuovi modelli in Oriente

SHANGHAI - Il volume delle vendite di Maserati China ha recentemente visto una ripresa e il prossimo anno il marchio di auto di lusso italiano prevede di introdurre nuovi modelli sul mercato cinese, nonostante l’industria automobilistica mondiale sia stata duramente colpita dalla pandemia Covid-19. «Le nostre vendite, soprattutto nel primo trimestre, hanno risentito dell’epidemia di Covid-19. Le prestazioni sono gradualmente tornate alla normalità nel corso dell’anno», ha dichiarato Mirko Bordiga, managing director di Maserati China. Secondo Bordiga, la quota di mercato di Maserati nel mercato cinese è tornata al livello del maggio dello scorso anno e ha mantenuto la crescita per tutto il terzo trimestre e fino al quarto.

«Le nostre vendite in Cina rappresentano circa il 25 percento del nostro mercato globale», ha dichiarato Bordiga. «Abbiamo fiducia nel mercato cinese. Con la stabilizzazione della pandemia in Cina, l’economia ha ripreso a crescere e stiamo vedendo la fiducia dei consumatori nel mercato e il potere d’acquisto tornare e aumentare», ha aggiunto Bordiga. Maserati ha ora più di 60.000 clienti in Cina. Il dirigente ha detto che, con la continua espansione della classe media cinese, l’industria automobilistica è entrata in una nuova fase di sviluppo in cui il miglioramento della qualità è più importante della quantità.