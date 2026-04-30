Mattarella: «La Vespa simbolo della creatività italiana». Il Presidente a Pontedera in visita alla Piaggio per gli 80 anni

Il «Primo maggio è la festa dei lavoratori di tutto il mondo. E' una festa della Repubblica, che sul lavoro si fonda. Anticiparne la celebrazione in questo luogo così iconico ricorda il cammino del nostro Paese con le sue fatiche e i suoi successi, il dinamismo che ha fatto breccia nei mercati e nell'immaginario collettivo, sottolinea la tessitura della solidarietà e dei diritti in fabbrica e fuori di essa. Ne sono espressione gli scooter che hanno caratterizzato un'epoca nella ricostruzione italiana del secondo dopoguerra, segnando lo sviluppo di una società contraddistinta dalla mobilità e dalla libertà di azione che da essa derivava. Piaggio, con la Vespa, e Innocenti con la Lambretta, hanno imposto a livello internazionale un modello che persiste. La Vespa è, tutt'ora, nel mondo, uno dei simboli della creatività e della industriosità dell'Italia». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando la Festa del Lavoro a Pontedera.