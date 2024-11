Maxi lancia a Milano e Roma flotte elettriche per i taxi. Veicoli Byd, gomme Pirelli e Atlante per la ricarica

Maxi, società benefit e startup innovativa, è pronta a lanciare a Milano e Roma, nel primo trimestre del 2025, le sue flotte elettriche dedicate solo ai taxi per rivoluzionare la mobilità sostenibile nelle aree urbane, coinvolgendo anche i tassisti che stanno richiedendo le nuove licenze messe a bando dalle due amministrazioni comunali. Integrando una parte significativa delle flotte urbane di taxi con veicoli elettrici, Maxi ha l’obiettivo di trasformare il settore della mobilità urbana, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e inquinanti, in linea con i piani di decarbonizzazione delle città italiane e con le politiche urbane volte a raggiungere il traguardo di emissioni zero entro il 2030.

Grazie alla collaborazione con Byd per i veicoli, Pirelli per la fornitura degli pneumatici, Atlante per le infrastrutture di ricarica rapida, e Windtre Business per la connettività, la gestione e la sicurezza dei dispositivi a bordo, Maxi offre un pacchetto completo che permette ai tassisti di noleggiare auto elettriche con un servizio all-inclusive. Barbara Covili, Gm Maxi: "Dopo essere stati selezionati per partecipare al programma di accelerazione Innovit a San Francisco, siamo pronti a dare il nostro contributo alle città per raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e migliorare la vivibilità urbana".