Mazda, la CX-5 è un successo: raggiunto target di 5 mln di unità vendute. A breve sarà sul mercato anche in Usa e Giappone

Al termine del 2025 la produzione e le vendite globali della Mazda CX-5 hanno raggiunto il traguardo dei cinque milioni di esemplari. Un risultato che fa della CX-5 la terza vettura del brand, dopo 323 e Mazda3, a superare questa soglia, anche se il Suv della casa di Hiroshima è stato il modello a toccare quota cinque milioni di unità nel minor tempo, favorito dall'apprezzamento costante nei mercati internazionali. Infatti, ad oggi, è la più venduta della gamma attuale e viene proposta in oltre 100 paesi e regioni nel mondo, mentre la produzione, nel tempo è stata ampliata dallo stabilimento di Ujina anche a quello di Hofu e ad impianti in Cina.

Inoltre, l'assemblaggio locale viene effettuato in Malesia e Vietnam. La nuova CX-5, presentata nel mese di luglio in Europa, sarà lanciata in Nord America e in Giappone nella primavera 2026 e propone diverse innovazioni, dallo stile alla meccanica, passando per gli interni e l'infotainment. «Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti i clienti e agli appassionati di tutto il mondo che hanno sostenuto la CX-5 - ha dichiarato Koichiro Yamaguchi, program manager della CX-5 - la nuova versione è stata completamente rinnovata dopo otto anni, affinando ulteriormente il suo design sportivo e le dinamiche di guida, offre un abitacolo spazioso insieme ad un'interfaccia uomo-macchina ridisegnata».