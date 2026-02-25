Mazda rafforza la strategia di elettrificazione lanciando il Power Bonus anche sulla nuova CX-6e
Ten Brink (Mazda Europe): «Il marchio si sta evolvendo. Vogliamo crescere del 25% entro il 2030»
Mazda rafforza la propria strategia di elettrificazione lanciando il Power Bonus anche sulla Nuova Mazda CX-6e, offrendo ai primi clienti vantaggi che comprendono sconti e un bonus energia precaricato sulla Mazda Charging App fino al 30 giugno 2026 a un tasso del 4,99%. Già introdotta di recente con la Mazda6e per la gamma elettrica, arriva ora sulla nuova Mazda CX-6e l'offerta dei Power Bonus che offre un vantaggio complessivo fino a 3.250 euro, composto da 2.250 euro di sconto per chi effettua permuta o rottamazione di qualsiasi usato e aderisce al finanziamento Mazda Advantage.
A questo si aggiungono altri 1.000 euro di bonus energia precaricato sulla Mazda Charging App, l'applicazione introdotta con Mazda6e e volta a semplificare l'esperienza di mobilità elettrica. Disponibile anche con il noleggio a lungo termine «tutto incluso» Mazda Rent, la Nuova Mazda CX-6e viene proposta ai clienti business con una formula che parte da 495 euro al mese (IVA esclusa) con anticipo di 5.500 euro (IVA esclusa), durata 36 mesi e percorrenza di 10.000 km all'anno.
Per i privati, invece, il canone parte da 589 euro al mese (IVA inclusa) con anticipo di 6.700 euro (IVA inclusa), durata 36 mesi e percorrenza complessiva di 100.000 km. Infine, per i possessori di partita IVA, Mazda propone uno sconto dedicato del 14% che porta il prezzo di partenza di 46.750 euro a un prezzo promozionale di 40.205 euro, in caso di permuta o rottamazione di qualsiasi usato.