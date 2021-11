McLaren, ipotesi di vendita a Audi e Bmw. I Quattro Anelli interessati alla scuderia di F1 e Bmw alla divisione auto. Casa inglese smentisce

LONDRA - Il gruppo Volkswagen attraversa di nuovo la Manica e acquista la casa automobilistica inglese Mc Laren, specializzata in auto sportive e da Formula 1. Lo scrive la rivista specializzata Autocar, citando fonti bene informate dopo che Bmw ha smentito di essere interessata allo storico marchio britannico, fondato nel 1985 dal pilota neozelandese Bruce Mc Laren. L’operazione è condotta da Audi, marchio ‘premium’ di Wolfsburg, che ha acquisito l’intero controllo della Casa di Woking. In Gran Bretagna il Gruppo Volkswagen controlla dal 1998 il marchio Bentley, scorporato da Rolls Royce, passata invece a Bmw. Attraverso Audi Volkswagen controlla le italiane Lamborghini e Ducati, nel settore rispettivamente delle auto e delle moto da corsa e di prestigio.

Secondo le prime ricostruzioni Mc Laren avrebbe dovuto scorporare la divisione Formula 1, da cedere ad Audi e la divisione auto sportive, destinata a Bmw. L’operazione anticipata da Autocar scioglie invece ogni dubbio, indicando Audi come unico acquirente e decretando così l’ingresso del Gruppo Volkswagen nella Formula 1. Positiva la reazione del titolo Volkswagen in Borsa a Francoforte, dove, dopo una mattinata in calo ha girato in positivo guadagnando lo 0,99% a 189,86 euro. All’interno del Gruppo Volkswagen, controllato da Porsche Holding (+0,31%), c’è anche lo storico marchio sportivo Porsche, più volte oggetto di indiscrezioni circa una possibile quotazione in Borsa autonoma sul modello di quanto fatto nel 2015 dall’allora Fca con Ferrari.

Ma è arrivata anche la smentita della casa inglese. Mclaren indica come “completamente inesatte” le indiscrezioni stampa riportate dalla rivista britannica Autocar sulla possibilità di essere rilevato da Audi. ‘La strategia tecnologica di McLaren ha sempre compreso trattative e collaborazioni con partner e fornitori, compresi gli altri costruttori di auto ma la struttura proprietaria di McLaren non è cambiatà, ha indicato la società in una nota. Il principale azionista di McLaren è il fondo sovrano del Bahrain, Mumtalakat. “Siamo costantemente alla ricerca di idee diverse e di cooperazione nel quadro delle nostre strategie”, ha commentato Audi all’Afp. Anche Bmw, indicata come possibile acquirente di McLaren, ha smentito le indiscrezioni.