McLaren, strategia di rilancio: passa ad un fondo di Abu Dhabi. E Gordon Murray torna a casa

Nuova vita per Woking. Il celebre costruttore britannico di auto sportive McLaren passa di mano e confluirà assieme alla start-up britannica specializzata nel settore del lusso Forseven per formare un nuovo conglomerato (McLaren Group Holdings) che allargherà le attività a nuovi segmenti di mercato, probabilmente anche attraverso un nuovo brand. Ne dà notizia la CYVN Holdings che ha completato la transazione di acquisizione dell'attività Automotive di McLaren - compresa una quota di minoranza nell'attività Racing di McLaren - e che annuncia il consolidamento del suo portafoglio nel Regno Unito e una nuova struttura di leadership.

La nuova società McLaren Group Holdings includerà anche la quota di minoranza di CYVN in McLaren Racing e quella di maggioranza in McLaren Licensing sotto il nuovo ceo del gruppo, Nick Collins. Ricordiamo che CYVN Holdings LLC, è un fondo di investimento dedicato alla mobilità avanzata di proprietà del Governo di Abu Dhabi. Previsto un piano di ristrutturazione che consenta la crescita futura di McLaren Automotive comprese - cita il comunicato - nuove categorie di prodotti. McLaren Automotive trarrà vantaggio dall'investimento strategico di CYVN in NIO, per fornire accesso a tecnologie visionarie ed elettrificazione, oltre a tre anni di sviluppo della modalità stealth da parte del team di Forseven.

Il nuovo assetto permetterà il rientro in McLaren del grande progettista Gordon Murray in seguito alla acquisizione strategica da parte di CYVN Holdings nel 2023 della sua Gordon Murray Technologies. Questo, sottolinea la nota, per accelerare l'esperienza ingegneristica. Nick Collins, attualmente ceo di Forseven, assumerà il ruolo di Chief Executive Officer di McLaren Group Holdings. Sotto la guida del suo presidente, Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, CYVN ha una visione e una strategia chiare per ridefinire i settori delle alte prestazioni e del lusso, stabilire un nuovo punto di riferimento per l'eccellenza e trasformare McLaren in un'azienda automobilistica britannica ad alte prestazioni sulla scena globale. «Sono personalmente impegnato a rendere questa visione una realtà - ha detto Al Zaabi - Non si tratta solo di investire, si tratta di dare forma al futuro di McLaren come marchio, come azienda e al suo posto sulla mappa automobilistica globale. Vogliamo - e lo faremo - superare i limiti e fornire innovazioni rivoluzionarie che guidino un vero progresso nel settore».