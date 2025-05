Meloni, i correttivi Ue sull'automotive non bastano. Si può e si deve fare di più

Il comparto dell'automotive «più di altri è stato schiacciato da un approccio eccessivamente ideologico. Sappiamo che la Commissione europea piano piano ha già avviato diversi correttivi rispetto alle scelte fatte in precedenza, anche grazie all'impulso italiano. Penso alla questione delle multe, all'anticipo per la revisione alla seconda parte del 2025, ma non è ancora abbastanza. Crediamo che si possa e si debba fare di più". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Palazzo Chigi.