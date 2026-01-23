Meloni: «In Ue per il comparto auto bisogna fare molto di più, obiettivi ancora timidi»

"E'evidente che il focus sull'automotive per due nazioni come Italia e Germania è un focus particolarmente importante. E mi pare che abbiamo già dimostrato con la nostra cooperazione quanto i risultati possano arrivare lavorando insieme. Perché siamo già riusciti a ottenere la riapertura del regolamento sulla CO2, siamo riusciti a scongiurare l'obbligo del tutto elettrico al 2035, siamo riusciti a ottenere gli obiettivi, che per noi sono ancora troppo timidi, lo voglio dire con chiarezza. Bisogna fare molto, ma molto di più". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa al termine del vertice Intergovernativo Italia-Germania a Villa Doria Pamphilj.