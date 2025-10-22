Meloni: «Non puo esistere solo l'elettrico, si a biofuel anche dopo 2035»

Una presa di posizione netta quella del nostro Presidente del Consiglio. «Non può esistere solo l'elettrificazione per il futuro dell'auto, e tantomeno per quello del trasporto pesante o dell'industria, a partire da quella dell'acciaio, del vetro e del cemento. Dobbiamo al contrario rimanere aperti a tutte le soluzioni, come anche i biocarburanti sostenibili, che possono contribuire alla decarbonizzazione e che devono essere consentiti anche dopo il 2035».

Così la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. «Finalmente - ha aggiunto -, anche grazie alla nostra insistenza su questo punto e alla nostra capacità di portare su queste posizioni altri importanti partner europei, registriamo una prima apertura da parte della presidente von der Leyen che, nella lettera sulla competitività inviata ai leader lunedì scorso, in previsione del Consiglio, fa esplicito riferimento a questa possibilità".