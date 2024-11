Menegaux (ceo Michelin): «Produrre in Europa costa il doppio rispetto alla Cina. Chiudiamo due fabbriche in Francia»

Il produttore di pneumatici Michelin ha annunciato ai dipendenti degli stabilimenti di Cholet e Vannes la cessazione dell'attività «al piu tardi all'inizio del 2026». I guai dell'azienda francese sono dovuti alla crisi dell'auto e alla concorrenza asiatica che offre prodotti di minore qualità a una frazione del prezzo rispetto alle gomme Michelin.

Dice il ceo di Michelin, Florent Menegaux. «Nel 2019, i nostri costi di produzione in Asia erano pari a 100, mentre erano 140 in Europa e 135 in America. Nel 2024, questi stessi costi saranno ancora pari a 100 in Asia, mentre sono saliti a 195 in Europa e 190 in America. Oggi, all'interno del gruppo Michelin, produrre in Europa costa il doppio che produrre in Cina».