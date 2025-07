Mercato auto, -1,9% immatricolazioni in Europa nel primo semestre, -7,3% a giugno. Elettriche al 15,6% di quota

Il mercato europeo delle auto nuove ha registrato un netto calo nel mese di giugno (-7,3% su base annua) con diminuzioni particolarmente significative in Germania, Francia e Italia. Lo riferisce l'Acea, l'Associazione europea dei costruttori di automobili. Questi mercati principali determinano anche un calo delle vendite europee nel primo semestre (-1,9%). I modelli a benzina (-21,2%) e diesel (-28,2%) hanno registrato un forte calo nel primo semestre, sostituiti dai modelli ibridi (+17,1%) che ora rappresentano oltre un terzo del mercato (34,8%).

Anche le auto 100% elettriche continuano la loro crescita, ma a un ritmo piu moderato (+22%) rispetto agli ultimi anni, con una forte spinta in Germania e in Belgio grazie ai vantaggi fiscali. Ora rappresentano il 15,6% del mercato europeo. «Siamo ancora lontani dal raggiungere una diffusione su larga scala», spiega l'Acea, che chiede una revisione delle norme sulle emissioni di CO2 (che condizionano le vendite di auto elettriche). «I consumatori rimangono chiaramente cauti e misure piu incisive per incoraggiare la domanda rimarranno un elemento cruciale per accelerare la transizione».

«Il calo significativo delle nuove immatricolazioni e molto preoccupante per i costruttori, in un momento in cui stiamo gia affrontando un contesto commerciale sempre piu imprevedibile e altre minacce alla competitivita», spiega l'Acea. Le auto ibride ricaricabili (con motore a benzina e batteria di dimensioni moderate che si ricarica collegandola alla rete elettrica) hanno registrato una leggera ripresa (+19,5%) grazie a una fiscalita vantaggiosa in alcuni paesi e rappresentano l'8,4% delle vendite nel primo semestre. Il gruppo Stellantis, numero due in Europa, ha subito il calo maggiore a giugno (-16,1%, ovvero 30.000 vendite in meno), in particolare sui marchi Fiat e Citroen, in piena fase di rinnovamento della gamma. Il leader Volkswagen segue il calo del mercato (-7,8%). Il numero tre Renault resiste (-0,5%), ma ha comunque rivisto al ribasso i suoi obiettivi annuali a causa delle difficolta sul mercato dei veicoli commerciali. Anche i gruppi Toyota e Hyundai-Kia registrano quasi 10.000 vendite in meno a giugno e quote di mercato in calo nel primo semestre.