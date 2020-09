Mercato auto, -20% le vendite globali 2020. S&P: per il recupero non basteranno 2 anni, in Europa stima calo del 20-25%

MILANO - S&P stima che le vendite di auto a livello globale scenderanno del 20% nel 2020 rispetto all’anno precedente peggiorando quindi la previsione diffusa a marzo di una contrazione compresa tra il 15% e il 20%. Nel primo semestre, ricorda l’analisi, la flessione delle vendite è stata del 24,6% e il rimbalzo previsto per il prossimo biennio (tra il 7% e il 9% sia nel 2021 sia nel 2022) non sarà sufficiente a riportare al livello del 2019 i volumi che resteranno ancora del 6% sotto questa soglia. Diverso lo scenario prospettato per il mercato cinese che dovrebbe tornare già entro il 2022 ai livelli dello scorso anno.

Per quanto riguarda la situazione congiunturale S&P sottolinea comunque come in Europa e in Nord America le vendite abbiano mostrato segnali di stabilizzazione a luglio e agosto. Prosegue invece la debolezza del Sud America mentre ha sorpreso il balzo dell’8% nel primo semestre del mercato coreano con conseguenze positive sul merito di credito di Hyundai-Kia. Le previsioni di S&P per area geografica indicano una stima di -20/25% per l’Europa nel 2020 (dal -20% previsto in precedenza), una flessione del 20-22% per gli Stati Uniti (dal -25% precedente) e un -6/9% per la Cina rispetto al -8%/10% precedente.