Mercato auto: a febbraio in Italia (17.930 unità), Gb (9.945) e Spagna (12.148) i marchi cinesi sopra quota 10%

I marchi cinesi hanno rappresentato almeno una vendita su dieci nei mercati automobilistici di Regno Unito, Italia e Spagna a febbraio, superando la soglia del 10% di quota di mercato, secondo i dati pubblicati dalle associazioni dei costruttori di ciascun paese e compilati da Europa Press. In altri paesi, come la Germania, uno dei principali mercati automobilistici europei, la presenza dei marchi cinesi è ancora inferiore, con una quota di mercato di appena il 3,24% a febbraio (meno di 7.000 unità vendute). In Germania, BYD si distingue, con 3.053 auto immatricolate nel secondo mese dell'anno, mentre altri marchi con una presenza significativa in Spagna restano indietro.

La Spagna si distingue per aver raggiunto la più alta penetrazione di mercato per i marchi cinesi nel settore automobilistico, con una quota di mercato del 12,5%. Nello specifico, i marchi cinesi hanno immatricolato 12.148 autovetture in Spagna a febbraio 2026, con un aumento del 58,5% rispetto a febbraio 2025 e una quota del 12,5% sul mercato totale, rispetto all'8,73% dell'anno precedente. Tra i marchi, si distingue BYD, che ha triplicato le vendite rispetto a febbraio 2025 (superando le 3.000 unità vendute in un solo mese), così come Omoda & Jaecoo, che ha aumentato le proprie immatricolazioni del 45% su base annua. Da segnalare anche l'ingresso di nuovi marchi cinesi nel mercato spagnolo nell'ultimo mese, come Changan, che ha immatricolato 215 auto nel suo primo mese completo nel Paese.

Le vendite di autovetture di marchi cinesi in Italia a febbraio 2026 mostrano una presenza crescente sul mercato, con livelli variabili di volume e crescita annua tra i produttori, raggiungendo una quota di mercato dell'11% a febbraio (17.930 unità vendute su un mercato che ha immatricolato 157.334 nuove autovetture). MG è stato il marchio cinese con il volume di vendite più elevato nel mese, con 5.500 unità immatricolate, con un aumento del 18,46% rispetto a febbraio dell'anno precedente. Segue Leapmotor, che ha immatricolato 5.008 unità. BYD, da parte sua, ha raggiunto le 4.110 immatricolazioni, registrando una crescita molto significativa del 204,67% rispetto a febbraio dell'anno precedente, a dimostrazione della rapida espansione del marchio nel mercato italiano. Omoda & Jaecoo ha registrato 2.960 unità vendute a febbraio e ha registrato la crescita relativa più elevata tra i marchi con dati comparabili, con un tasso di crescita annuo del 465,97%. Nel caso di Lynk & Co, le vendite hanno raggiunto le 261 unità, mentre Geely ne ha registrate 91.

Nel Regno Unito, MG e BYD hanno registrato costantemente buoni risultati mese dopo mese, con aumenti delle immatricolazioni anno su anno. Questi due marchi, insieme ad altri come Omoda & Jaecoo e Chery, hanno raggiunto una quota di mercato dell'11% e un totale di 9.945 immatricolazioni. Rispetto all'anno precedente, le immatricolazioni di auto cinesi nel Regno Unito sono cresciute di oltre il 70%. Nello specifico, a febbraio 2025, le unità vendute erano 5.751, pari a poco meno del 7% della quota di mercato. Per marchio, BYD ha registrato un aumento delle vendite dell'83% (raggiungendo 2.154 immatricolazioni a febbraio 2026), Omoda & Jaecoo è cresciuta del 62% e MG ha mantenuto le sue cifre sopra le 3.000 immatricolazioni.