Mercato auto: a luglio +16,6% elettriche, crollano diesel (-30,1%) e benzina (-14,2%). Roma e Napoli in testa per immatricolazioni Bev

Nel mese di luglio, sono state immatricolate oltre 123mila autovetture, in crescita del 3,9% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel cumulato dei sette mesi, le immatricolazioni sono state 1.059.362, in aumento dell'8,9% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dai dati diffusi da Anfia. Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono luglio in calo del 14,2%, con una quota di mercato del 19,2%. In flessione anche le autovetture diesel (-30,1% su luglio 2025), con una market share del 6,6%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina registrano una variazione del -16,8% (19,7% di quota). Continua il trend negativo delle auto diesel nel cumulato: -26% e 6,9% di quota nel periodo. Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 74,3% del mercato del solo mese di luglio, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2025 (+15,1%).

Nel cumulato, le alternative aumentano del 24,6% e hanno una quota di mercato del 73,4% (+9,3 p.p. rispetto al 2025). Le autovetture elettrificate rappresentano il 63,6% del mercato di luglio, cosi come nel cumulato il 66,6%, con volumi in crescita nel mese (+16,6%) e in aumento nel cumulato (+32,0%). Tra queste, le ibride mild e full incrementano del 10,9% nel mese, con una quota di mercato del 47,1%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 21,5%, con una market share del 49,2%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili incrementano del 36,9% nel mese (quota di mercato: 16,5%) e sono in crescita del 74,8% nel cumulato (con la market share al 17,4%).

Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 5,9% e aumentano del 24,7% nel mese. In aumento, in modo consistente, le ibride plug-in: +44,8%, con il 10,6% di quota del mercato del mese. Nel cumulato dei sette mesi, sia le Bev che le Phev risultano in aumento, rispettivamente del +71,5% (quota: 8,2%) e del +77,9% (quota: 9,2%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 10,7% dell'immatricolato di luglio, interamente composto da autovetture Gpl (+6,9% su luglio 2025). Nel cumulato, nel 2026, le autovetture a Gpl risultano in calo del 19,1% (quota: 6,8%).

Sono 76.118 le autovetture ricaricabili immatricolate dai privati in Italia nei primi sette mesi del 2026. Roma è la provincia con il numero più elevato, con 7.302 unità e una quota del 9,6% sul totale, seguita da Napoli con 5.370 immatricolazioni (7,1%) e Milano con 4.394 (5,8%). Lo riporta Anfia nell'analisi sul mercato auto nazionale. Tra le prime dieci province figurano anche Catania con 3.153 unità (4,1%), Palermo con 2.678 (3,5%), Torino con 2.315 (3%), Caserta con 1.906 (2,5%), Bari con 1.865 (2,5%), Salerno con 1.699 (2,2%) e Varese con 1.592 (2,1%). Nel complesso, le prime dieci province rappresentano 32.274 immatricolazioni, pari al 42,4% del totale nazionale, mentre le altre province raccolgono 43.844 unita, il 57,6%. A luglio le immatricolazioni di auto ricaricabili da parte dei privati sono state 6.174, rispetto alle 11.506 di giugno e alle 14.776 di marzo, il valore più alto registrato nel periodo gennaio-luglio.