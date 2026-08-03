Mercato auto, a luglio in Italia vendite +3,9%. 7° mese di crescita consecutiva per Stellantis. Bene Leapmotor, Fiat brand più venduto

A luglio in Italia sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più dello stesso mese dell'anno scorso. Dall'inizio dell'anno - secondo i dati del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - il totale è 1.060.175, in crescita dell'8,9% sull'analogo periodo del 2025. Per il settimo mese consecutivo Stellantis cresce sul mercato italiano dell'auto. Escludendo Leapmotor, i brand del gruppo hanno comunque aumentato i volumi dell'1,1%. Fiat si conferma il marchio più venduto con 14.031 immatricolazioni a luglio (+27%) e una quota dell'11,4%. La Fiat Pandina resta l'auto più immatricolata del mese con 8.472 unità, mentre la Grande Panda si conferma tra i modelli più richiesti, affiancata nella top ten da Citroën C3 e Jeep Avenger.

Prosegue anche l'espansione di Leapmotor, che a luglio ha totalizzato 1.124 immatricolazioni (+203% sul 2025), raggiungendo lo 0,9% di quota di mercato e il 10,8% nel segmento delle auto elettriche. Nel canale privati il marchio è leader tra i brand Bev con una quota del 17,6%. Tra le vetture, Leapmotor T03 si è confermato il modello Bev più venduto nel canale privati mentre la Leapmotor B05 ha già raggiunto la prima posizione nel segmento delle C-car elettriche a poche settimane da lancio Nel settore dei veicoli commerciali Fiat Professional mantiene il primo posto con una quota del 24,6% nei primi sette mesi dell'anno, mentre Fiat si conferma leader anche nella micromobilità grazie a Topolino, che a luglio ha dominato le vendite dei quadricicli con una crescita dei volumi del 7% ed è prima tra i quadricicli elettrici con una quota del 40,3%.