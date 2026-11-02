Mercato auto, a ottobre continua la crescita: 131.921 immatricolazioni (+4,81%). Fiat sempre in testa, Byd vola

Non si ferma a ottobre la crescita del mercato automobilistico con 131.921 immatricolazioni pari a un aumento del 4,81% rispetto alle 125.864 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente. I dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mostrano per i primi dieci mesi un totale di 1.400.991 immatricolazioni con un incremento dell'8,32 sul 2025. A ottobre i trasferimenti di proprietà sono stati 546.862 a fronte di 552.258 passaggi registrati ad ottobre 2025, con una diminuzione dello 0,98%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 678.783, ha interessato per il 19,43% vetture nuove e per l’80,57% vetture usate.

Fiat si conferma al primo posto a ottobre con 12.310 immatricolazioni, in aumento del 6,11% su base annua, e una quota di mercato del 9,33%. Seguono Toyota, con 11.262 unità (+5,08%) e una quota dell'8,54%, e Volkswagen, con 9.289 immatricolazioni (-4,98%) e una quota del 7,04%. Dacia ha registrato 6.841 unita (-9,64%), BMW 6.367 (+1,50%), Renault 6.064 (+0,86%) e BYD 6.009, in crescita del 220,65% rispetto alle 1.874 dello stesso mese del 2025. E quanto emerge dai dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le immatricolazioni di auto in Italia sono aumentate del 4,81% a ottobre, raggiungendo quota 131.921 unita, contro le 125.864 dello stesso mese del 2025.

Nei primi dieci mesi dell'anno il mercato ha registrato 1.400.991 immatricolazioni, in crescita dell'8,32% rispetto alle 1.293.406 del periodo gennaio-ottobre 2025. Tra i marchi con i maggiori volumi figurano anche Audi, con 5.396 immatricolazioni (-1,42%), MG con 5.358 (+37,92%), Omoda/Jaecoo con 4.988 (+171,83%), Jeep con 4.640 (-2,07%), Peugeot con 4.637 (-12,58%), Kia con 4.475 (+17,58%) e Mercedes con 4.344 (-11,49%). In evidenza anche Tesla, che ha immatricolato 497 vetture, con un incremento del 94,14% rispetto alle 256 di ottobre 2025.

Tra i marchi cinesi spicca anche Leapmotor, con 1.600 immatricolazioni, in aumento del 455,56% su base annua. Nel cumulato gennaio-ottobre, BYD ha raggiunto 47.714 unita (+184,88%), MG 47.389 (+10,23%), Omoda/Jaecoo 37.193 (+235,62%) e Leapmotor 30.048 (+949,16%). Tesla ha totalizzato 10.919 immatricolazioni nei primi dieci mesi dell'anno, in crescita del 20,69%. Per quanto riguarda i marchi italiani del gruppo Stellantis, oltre alla crescita di Fiat, ottobre ha evidenziato una flessione per Alfa Romeo, con 1.412 immatricolazioni (-36,57%), Lancia, con 542 (-42,16%), e Jeep, con 4.640 (-2,07%). In calo anche Citroen, a 3.965 unita (-10,74%), Opel, a 2.620 (-30,91%), e Peugeot, a 4.637 (-12,58%). Nel periodo gennaio-ottobre Fiat ha raggiunto 156.726 immatricolazioni (+26,66%), mentre Alfa Romeo si e fermata a 17.469 (-29,24%) e Lancia a 7.511 (-9,10%).