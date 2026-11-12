Mercato auto, a ottobre vendite globali elettriche (Bev + Phev) +8% su base annua grazie alla Ue. Frenano Usa e Cina

Il mercato mondiale delle auto elettriche torna a crescere, ma con andamenti molto diversi tra le principali aree. A ottobre le vendite hanno raggiunto 2,09 milioni di unità, l'8% in più rispetto a un anno prima ma il 3% in meno su settembre. L'Europa accelera, il Nord America torna in territorio positivo soprattutto per effetto statistico, mentre la Cina resta in flessione e punta sempre più sulle esportazioni. È quanto emerge dai dati di Benchmark Mineral Intelligence, società specializzata nell'analisi delle filiere dei veicoli elettrici e delle batterie.

Nei primi dieci mesi del 2026 le vendite globali sono salite a 17,5 milioni di unità, il 5% in più sullo stesso periodo del 2025. I dati comprendono auto elettriche a batteria (Bev) e ibride plug-in (Phev), nel segmento delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri. «Le vendite globali sono diminuite del 3% su base mensile, ma sono tornate a crescere su base annua, grazie al primo aumento del Nord America nel corso dell'anno e alla crescita sempre piu sostenuta in Europa», osserva Charles Lester, data manager di Benchmark Mineral Intelligence.

«Le vendite da inizio anno sono pari a 17,5 milioni di unità, in aumento del 5%". E soprattutto l'Europa a sostenere il mercato. A ottobre sono stati venduti 510.000 veicoli elettrici, il 36% in più su base annua, ma il 17% in meno rispetto a settembre, quando era stato raggiunto il record mensile, favorito anche dal cambio della targa nel Regno Unito. La crescita nei primi dieci mesi e salita al 31%, dal 30% di fine settembre. A trainare sono le auto completamente elettriche, in aumento del 49% annuo, mentre le ibride plug-in si fermano al 7%.

In Germania la quota dell'elettrico sulle nuove immatricolazioni ha superato il 45%, il livello piu alto dal dicembre 2022, con le vendite di auto a batteria cresciute di quasi l'80%, oltre 95.000 unita. Nel Regno Unito l'incremento e stato del 30%, nonostante il confronto con un mese in cui erano gia in vigore gli incentivi all'acquisto. In Portogallo la quota di mercato ha raggiunto il 55%. Piu fragile il ritorno alla crescita del Nord America, dove le vendite sono aumentate del 24% su base annua, primo incremento del 2026, ma sono rimaste stabili sul mese a 130.000 unita.

Negli Stati Uniti si sono attestate intorno a 110.000. Il dato positivo risente pero del confronto con ottobre 2025, primo mese successivo alla scadenza del credito d'imposta federale per i veicoli elettrici. Dopo l'eliminazione dell'incentivo le vendite erano crollate e si sono poi stabilizzate su livelli inferiori: piu che una ripresa della domanda, il rialzo riflette dunque una base di confronto favorevole. In Cina la flessione annua si e ridotta dal 18% di settembre al 12% di ottobre.

Le vendite sono cresciute del 5% sul mese, a 1,14 milioni di unita, ma restano in calo dell'11% da inizio anno. La quota dell'elettrico ha raggiunto un nuovo massimo, anche perche il mercato automobilistico complessivo si contrae piu rapidamente. Con la domanda interna debole, i produttori cinesi mantengono elevata la produzione e intensificano le esportazioni: quelle di veicoli a nuova energia per il trasporto passeggeri hanno sfiorato le 600.000 unita, nuovo record mensile contro le 558.000 di settembre.

Sul 2027 pesano il tetto europeo alle importazioni di ibride prodotte in Cina e il taglio dal 13% al 9% del rimborso Iva sulle esportazioni cinesi di veicoli a nuova energia, previsto dal primo aprile. Nel resto del mondo le vendite sono aumentate dell'85% annuo a 300.000 unita, con una crescita del 93% nei primi dieci mesi. In Australia sono piu che triplicate rispetto a ottobre 2025, ma l'ingresso di nuovi marchi, molti cinesi, frammenta il mercato e comprime i margini dei concessionari. Forte espansione anche in Brasile, sostenuta dall'aumento dei dazi sulle importazioni, dalla crisi dei carburanti e dall'avvio della produzione locale di Byd. Secondo Benchmark, questi fattori «perderanno progressivamente forza una volta completato l'aumento dei dazi e attenuate le pressioni sui prezzi dei carburanti». La produzione locale restera il principale sostegno al mercato, anche in vista delle esportazioni verso Argentina e Messico.