Mercato auto, a ottobre vendite in UE tornano a scendere: -7,8%. Da inizio anno perdute 2,9 mln unità (-26,8%)

ROMA - Dopo il timido segnale positivo di settembre (+3,1%), a ottobre il mercato automobilistico nell’Unione Europea è tornato con il segno meno con un totale di 953.616 immatricolazioni pari a un calo del 7,8% annuo. Lo comunica Acea, l’associazione dei costruttori europei ricordando come nel mese scorso diversi paesi europei sono tornati a imporre restrizioni ai movimenti per combattere una seconda ondata di coronavirus. Ad eccezione dell’Irlanda e della Romania, perdite si registrano in tutti i mercati dell’UE, compresi i quattro principali dove spicca il -21% della Spagna (con 74.228 unità immatricolate) mentre diminuzioni più moderate sono state osservate in Francia (-9,5%) e Germania (-3,6%). In Italia, invece, la domanda è rimasta pressoché invariata (-0,2%) rispetto ai livelli di ottobre 2019. Considerando l’intera Europa occidentale, ovvero l’Ue più Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Islanda e Norvegia, il calo di ottobre si ferma al 6,4% con 1.024.582 unità vendute.

Sui dieci mesi il dato di ottobre porta il calo nell’Unione Europea al 26,8% una riduzione che l’Acea segnala essere «senza precedenti» con poco più di 8 milioni di autovetture vendute pari a una perdita di oltre 2,9 milioni di unità rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Guardando ai principali mercati dell’UE, da inizio anno la Spagna ha registrato il calo più netto (-36,8%) seguita da Italia (-30,9%), Francia (-26,9%) e Germania (-23,4%). Sull’intera Europa occidentale il calo sale al 27,4% con 8.77 milioni di auto vendute (un anno fa 12,08 milioni). A livello di costruttori al primo posto sul mercato UE si conferma il gruppo Volkswagen che però perde su base annua il 9,1% con 238 mila auto vendute a ottobre. Segno meno per quasi tutti i costruttori con l’eccezione di Renault (+0,2% e 112 mila immatricolazioni) e soprattutto Fca (+3,9% e 66.514 auto vendute).