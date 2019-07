Mercato auto, ancora in discesa le vendite: a giugno -2,08%. Nei sei mesi il calo è del 3,5%

ROMA - Nel mese di giugno 2019, secondo la motorizzazione, in italia sono state immatricolate 171.626 autovetture, con un calo del 2,08% rispetto a giugno 2018, durante il quale ne furono immatricolate 175.273 (nel mese di maggio 2019 sono state invece immatricolate 197.647 autovetture, con una variazione di -1,02% rispetto a maggio 2018, durante il quale ne furono immatricolate 199.692). Nei primi sei mesi del 2019, in Italia sono state immatricolate 1.082.197 vetture, in calo del 3,5% rispetto al primo semestre 2018, quando le auto vendute erano state 1.121.649. Il gruppo Fca ha immatricolato 38.560 vetture a giugno in Italia, l’11,21% in meno dello stesso mese del 2018, con la quota che scende dal 24,78% al 22,47%. Da inizio anno le auto vendute da Fca sono 266.765, in calo dell’11,95%.

La quota è pari al 24,65% a fronte del 27,01% dell’analogo periodo del 2018. Nello stesso periodo di giugno 2019 sono stati registrati 322.692 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -10,44% rispetto a giugno 2018, durante il quale ne furono registrati 360.298 (nel mese di maggio 2019 sono stati invece registrati 373.676 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -7,50% rispetto a maggio 2018, durante il quale ne furono registrati 403.987). Nel mese di giugno 2019 il volume globale delle vendite (494.318 autovetture) ha dunque interessato per il 34,72% auto nuove e per il 65,28% auto usate. La revisione del bollo auto può essere il primo passo verso una revisione più generale della fiscalità dell’ auto. Una misura che «può determinare un veloce rinnovo del parco circolante, intervenendo sui veicoli più anziani e quindi più inquinanti e meno sicuri, senza penalizzare i veicoli di ultima generazione, innovativi e puliti». Lo afferma Michele Crisci, presidente dell’Unrae, l’associazione delle case automobilistiche estere. Dall’analisi per fascia di CO2, elaborata dal Centro Studi e Statistiche Unrae, emerge che «a giugno - il quarto mese dall’introduzione del Bonus/Malus - hanno segnato un incremento del 205,9% le immatricolazioni di auto fino a 20 g/km di CO2, sostenute dal Bonus ma già in crescita lo scorso anno, mentre risultano in flessione le vetture da 21 a 70 g/km di CO2 (-46,1%), seppure anch’esse incentivate». Per quanto riguarda le alimentazioni emerge un calo del diesel del 22,6% che, depurato dal noleggio, sarebbe ancora più profondo e pari a -31,5%. L’analisi per segmento evidenzia nel mese un incremento a doppia cifra per le city car e l’alto di gamma a fronte di un calo degli altri segmenti.