Mercato auto ancora in calo ad agosto: -3,1%. Crolla il diesel: -18,1% di quota

TORINO - Nel mese di agosto in Italia sono state immatricolate 88.939 auto, con un calo del 3,1% rispetto allo stesso mese del 2018. Il consuntivo dei primi otto mesi del 2019 è di 1.325.162 immatricolazioni, -3,02% rispetto al periodo gennaio-agosto 2018. I dati sono stati resi noti oggi dal ministero dei Trasporti. Negli ultimi 12 mesi, dal settembre 2018 all’agosto 2019, il mercato auto in Italia ha perso il 5,1% rispetto allo stesso periodo tra il 2017 e il 2018. Lo fa notare Unrae, l’associazione delle case automobilistiche estere, che sottolinea «l’esigenza di una strategia di lungo periodo» con l’obiettivo di «rinnovare il parco auto circolante, tra i più vetusti d’Europa». «Ci auguriamo - afferma Michele Crisci, presidente di Unrae - che il nuovo esecutivo sia in grado di mettere in campo azioni efficaci, incisive e tempestive per lo sviluppo del mercato e con esso dell’economia italiana.

È assolutamente necessario che le esigenze di finanza pubblica, pur imprescindibili, non vedano ancora una volta l’ auto nel mirino del fisco, con misure punitive che puntano a fare cassa con accise, bolli, tasse e imposte varie, colpendo consumatori e imprese al tempo stesso». L’analisi sulle immatricolazioni condotta da Unrae rivela una contrazione pari a un terzo delle immatricolazioni delle auto diesel, che hanno perso il 18,1% della quota di mercato; per le auto benzina ad agosto +45,2% nei volumi e +14,7% della quota, salita al 43,8% del totale. Per le auto diesel gpl +18%, incremento di un terzo delle vetture a metano (quota mercato del 2,5%); rallenta l’incremento delle auto ibride; per le auto elettriche +181,1% di immatricolazioni, raggiunta la quota dello 0,6%. Il gruppo Fca ad agosto ha visto crescere dell’1,1%, rispetto a luglio, la sua quota sul mercato italiano, che si è attestata al 23,35%, con quasi 20.800 vetture immatricolate.

Il gruppo Fca vede sei auto nella classifica delle prime dieci più vendute in italia in agosto. In particolare, la vettura più venduta si conferma la Fiat Panda, con 5.988 unità. Al terzo posto si trova la Lancia Ypsilon con 2.502 vetture, al quinto la Jeep Renegade con 2.035, al sesto la Fiat 500X con 2.028, all’ottavo la Jeep Compass con 1.964 e al decimo la Fiat 500 con 1.804. Guardando ai primi otto mesi del 2019, le immatricolazioni del marchio Fiat sono state 203.828, in calo del 15,51% rispetto allo stesso periodo del 2018, con una quota di mercato in Italia scesa al 15,38%. Il marchio Lancia in gennaio-agosto ha immatricolato 41.504 unità, con una quota del 3,13%. Nel progressivo annuo le registrazioni di Alfa Romeo sono state 17.711, in calo del 50,53% e con una quota di mercato dell’1,34%. Per quanto riguarda, infine, i brand Chrysler/Jeep/Dodge le registrazioni negli otto mesi sono state 58.678, il 3,73% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018 per una quota del 4,43%.

Per quanto riguarda Maserati, le cui immatricolazioni non sono incluse in quelli di gruppo, le vendite di gennaio-agosto sono scese del 21,79% a 1.493 unità, con una quota dello 0,11%. Va ricordato che il 31 agosto è stato l’ultimo giorno utile per targare le vetture con omologazione Euro 6C e 6D temp. Diversamente di altri costruttori, nei mesi scorsi Fca ha costantemente immatricolato le auto Euro 6C e 6D temp, evitando così di dover gestire negli ultimi giorni un massiccio stock e dovere ricorrere ai cosiddetti km0 per smaltirlo, sacrificando in questo modo volumi e quota a favore della redditività delle vendite.