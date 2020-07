Mercato auto, ancora profondo rosso a giugno: -23,13%. Il bilancio delle immatricolazioni del semestre segna -46%

ROMA - Emergono segnali di lenta ripresa del mercato auto italiano. nel mese di giugno 2020, nel nostro Paese, sono state immatricolate 132.457 vetture, in calo del 23,13% rispetto allo stesso mese del 2019, quando le auto immatricolate sono state 172.312. Sui dati del primo semestre, tuttavia, continuano a pesare fortemente le deboli performance dei mesi scorsi: in Italia nei primi sei mesi del 2020 sono state immatricolate 583.960 unità, in calo del 46,09% rispetto a 1.083.184 unità dello stesso periodo del 2019.

Da ricordare che a marzo 2020 il calo delle immatricolazioni in Italia è stato dell’85,42%, ad aprile del 97,55% e a maggio del 49,6%. «Nonostante la quasi completa riapertura dell’economia continua a giugno l’emorragia di immatricolazioni per la crisi senza precedenti innescata dal Covid-19, con una perdita che, senza il giorno lavorativo in più, sarebbe stata di quasi il 30%», Ô il commento di Michele Crisci, presidente dell’Unrae, l’associazione delle case automobilistiche estere«La ripartenza delle attività economiche - continua Crisci - non basta a riavviare la domanda di autovetture da parte di famiglie e imprese. Proiettando il dato di giugno sul secondo semestre, il mercato perderebbe altre 200.000 immatricolazioni, che, insieme al mezzo milione perso nei primi sei mesi, si tradurrebbero in un crollo della domanda di autovetture nel 2020 a 1.200.000 unità». Secondo Crisci « mentre Germania, Spagna e Francia hanno già approvato piani di sostegno, prosegue l’assordante silenzio del Governo italiano».

Il gruppo Fca ha immatricolato a giugno in Italia 28.967 auto, il 25% in meno dello stesso mese del 2019. La quota è pari al 21,87%, lo 0,56% in meno dello stesso mese dell’anno scorso. Nei sei mesi il gruppo ha venduto 138.681 auto, con un calo del 48% rispetto all’analogo periodo del 2019 e la quota è del 23,75% (-0,89%).

Riguardo le auto di seconda mano nel mese di giugno 2020 sono stati registrati 247.655 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una flessione del 23,25% rispetto a giugno 2019, durante il quale ne sono stati registrati 322.692 (nel mese di maggio 2020 sono stati invece registrati 206.967 trasferimenti di proprietà di auto usate, -44,61% rispetto a maggio 2019). Il volume globale delle vendite (380.112 autovetture) ha dunque interessato per il 34,85% auto nuove e per il 65,15% auto usate. Nel periodo gennaio-giugno 2020 sono stati registrati 1.296.260 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -40,46% rispetto a gennaio-giugno 2019, durante il quale ne furono registrati 2.177.217.