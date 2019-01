Mercato auto: Anfia, nel 2018 auto diesel in calo ma sono ancora le più vendute

MILANO - Nel 2018 le vendite di auto diesel sono ancora più della metà del mercato (51,2% la quota), sebbene in calo del 12%. Le vendite di auto a benzina, con un aumento dell’8%, conquistano il 35,5% del mercato. Nel 2018 le nuove registrazioni di auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 13,3% con oltre 253mila autovetture (+10%), così ripartite: 124.565 auto a Gpl (-3,5% sul 2017 e 6,5% di quota); 37.406 auto a metano (+14,2% e 2% di quota); 81.892 auto ibride mild-full (+29% e 4,3% di quota); 4.734 auto ibride plug-in ed extended-range (+65,3% e 0,2% di quota). È quanto rileva l’ Anfia nel rapporto sul mercato dell’auto del mese di dicembre 2018 e dell’intero anno appena passato. Nel 2018, l’auto più venduta in Italia è la Fiat Panda con 122.481 unità, seguita da Fiat 500X con 49.931 unità e Renault Clio con 49.347 unità. Andando a vedere i diversi tipi di motorizzazione, tra le auto a benzina l’auto più venduta è sempre la Fiat Panda con 87.860 unità.

Tra le auto diesel la più gettonata è Jeep Compass con 35.335 unità, mentre la tra le vettura a benzina+metano il modello più scelto è Volkwswagen Golf con 7.370 unità. Tra le auto a benzina+Gpl la più venduta è Fiat Panda con 1.072 unità, quando tra le ibride tradizionali il gradino più alto del podio spetta a Toyota Yaris con 27.979 unità, tra le ibride plug-in ed extended-range a Mini Countryman con 993 esemplari e tra le elettriche a Nissan Leaf con 1.448 unità. Sempre secondo il rapporto Anfia, nel 2018 le vendite ai privati risultano in calo del 2,7%, con una quota di mercato del 55,2% e oltre 1,05 milioni di nuove registrazioni. In calo del 3,6%, invece, le vendite di auto intestate a società (incluso noleggio e leasing), che rappresentano il 44,8% del mercato, con 856mila nuove immatricolazioni. Nel dettaglio, il mercato delle società conta circa 66mila autovetture intestate alle società di leasing (più della metà riguarda il leasing persone fisiche, 35mila) con una quota del 3,4%, 352mila autovetture rappresentano invece le nuove flotte delle aziende, in calo del 9,7% e con una quota di mercato del 18% e infine il noleggio, che con 434mila nuove registrazioni vale il 23% del mercato italiano (+0,7% sul 2017).

Guardando ai diversi tipi di motorizzazione, nel 2018, i privati acquistano per il 43% auto a benzina, per il 40% auto diesel (un anno fa le auto diesel avevano 8,6 punti di quota in più di quelle a benzina), per il 9% auto a benzina-gpl, per il 3% auto a benzina-metano e per il 5,5% auto ibride/elettriche. La quota delle auto ad alimentazione alternativa tra i privati sale al 16,9% (media nazionale 13,3%). Tra i privati risultano in calo le vendite di auto a gasolio (-20%) e a gpl (-12,5%), mentre aumentano le vendite di auto a benzina (+19,5%), a metano (+23%), ibride (+20%), elettriche (+164%). La quota delle auto diesel intestate alle società è del 65%, con volumi in calo del 5%, mentre le auto a benzina pesano per il 26% del mercato (-9,9% la variazione dei volumi). La quota di auto ad alimentazione alternativa tra le auto commerciali sale all’8,9% (+39% la crescita dei volumi).

Tra le autovetture intestate a società, ad eccezione di quelle a benzina, diesel e metano, crescono le immatricolazioni delle auto elettriche (+144%), ibride (+58%) e gpl (+36%). Sono intestate a privati il 15% delle auto elettriche vendute nel 2018 e il 20% delle auto ibride plug-in. Sono intestate alle società di noleggio il 41% di auto PHEV/ER e il 54% di auto BEV, le flotte aziendali valgono invece il 26% di auto PHEV/ER e il 20% di auto BEV. Per quanto riguarda i diversi segmenti, nel 2018, il mercato dell’alto di gamma diminuisce dell’11%, i segmenti A/B che hanno una quota del 40% (era del 49% nel 2013), calano di quasi il 9%. Il segmento delle medie inferiori cala del 17% mentre il segmento delle medie risulta in diminuzione del 22%. I segmenti C/D rappresentano, insieme, il 14,3% del mercato, mentre nel 2013 era il 19%.

I Suv di tutte le dimensioni crescono del 18,5% e raggiungono quota 36,5%, più del doppio rispetto al 2013, mentre i monovolumi (-20%), rappresentano il 6% del mercato, contro il 12% del 2013. Dal punto di vista geografico, infine, nel periodo gennaio-dicembre 2018, le vendite risultano in aumento solo nelle regioni del Sud e Isole con un +1,4%, mentre nel Nord-Ovest calano dell’8%, nel Nord-Est del 2% e nel Centro dell’1%. Al di fuori delle regioni meridionali, solo Veneto e Toscana registrano volumi di mercato in crescita, rispettivamente dell’1,3% e dell’1,2%. Da segnalare, comunque, che da inizio anno, in Valle d’Aosta e in Trentino Alto Adige è stato immatricolato il 18% del mercato complessivo, grazie al noleggio.