Mercato auto: Anfia, in Europa il peggior novembre dal 1993 per volumi. Cali a due cifre in quasi tutti i Paesi

TORINO - «Nel mese di novembre, il mercato auto europeo si mantiene in flessione a doppia cifra per il quinto mese consecutivo (-17,5%). In termini di volumi, si tratta del novembre peggiore dal 1993». Lo sottolinea Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia. «Si confermano cali a due cifre in quasi tutti i Paesi, inclusi tre dei cinque major market (compreso Uk): -31,7% Germania, -24,6% Italia e -12,3% Spagna. La Francia registra una flessione più contenuta, -3,2%, mentre il Regno Unito torna ad avere segno positivo, +1,7%. Per questi cinque mercati nel complesso, la contrazione delle immatricolazioni, -18,5%, è più severa della media Ue e la loro quota complessiva sul totale immatricolato si attesta al 70,2%.

A causare la pesante flessione della domanda registrata negli ultimi mesi dal mercato europeo, che, in termini di immatricolazioni, potrebbe chiudere il 2021 poco sotto i livelli dello scorso anno, è soprattutto il persistente problema della crisi dei semiconduttori, fenomeno che, a livello globale, secondo le stime di Alix Partners, porterà a chiudere l’anno icon quasi 8 milioni di autoveicoli prodotti in meno rispetto al 2020. Anche per il 2022 ci sono ancora nubi all’orizzonte: oltre alla crisi dei semiconduttori, occorrerà monitorare con attenzione i rincari delle materie prime e l’evolversi delle normative legate alla transizione ecologica, in primis le proposte di modifica del regolamento sulla riduzione delle emissioni di CO2 di vetture e veicoli commerciali leggeri contenute nel pacchetto Fit for 55». Scudieri auspica per l’Italia che «nella Legge di Bilancio all’esame del Senato, vengano previste misure di incentivazione alla domanda dei veicoli a zero e a basse emissioni con una dotazione adeguata e secondo una programmazione pluriennale».