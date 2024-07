Mercato auto, bene le vendite in Brasile: +13% a giugno. Anche il Messico in crescita: +12%

La vendita di veicoli (auto, veicoli commerciali, camion e autobus) in Brasile ha registrato a giugno 2024 un aumento del 13,09% su anno e del 10,32% su mese. Lo riferisce la Federazione nazionale distribuzione veicoli automobilistici (Fenabrave), evidenziando che il mese scorso sono stati immatricolati 214.289 veicoli. Nei sei mesi dell'anno sono stati venduti 1.143.798 veicoli, in crescita del 14,59% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Nel mese di giugno 2024, l'industria automobilistica messicana ha venduto 122.929 veicoli leggeri nuovi nel mercato nazionale, l'8,3% in più rispetto allo stesso mese del 2023 e il 2,4% in più rispetto al mese di maggio 2024. Il primo semestre dell'anno si è concluso con 708.650 unità commercializzate, in aumento dell'11,9% rispetto al primo semestre dello scorso anno. I tre marchi più venduti in terra azteca nel sesto mese del 2024 sono stati Nissan (21.153 veicoli), General Motors (16.742) e Volkswagen (10.672).