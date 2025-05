Mercato auto, Byd per la prima volta supera vendite di Tesla in Europa. Ad aprile la casa di Musk a -49%, la cinese fa +359%

Per la prima volta Byd ha superato le vendite in Europa di Tesla. Secondo il nuovo report di Jato Dynamics, sono state immatricolate 7.165 Tesla (-49% annuale), contro le 7.231 del colosso cinese (+169%). «Si tratta di un momento spartiacque per il mercato automobilistico europeo, soprattutto se si considera che Tesla e leader del mercato europeo dei veicoli elettrici a batteria da anni, mentre Byd ha ufficialmente iniziato le operazioni al di fuori di Norvegia e Paesi Bassi solo alla fine del 2022», ha osservato Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics.

Il motivo è il crollo delle vendite di Tesla in Europa. Secondo i nuovi dati di Jato Dynamics, ad aprile la compagnia di Elon Musk ha registrato un ulteriore calo mensile dei volumi totali: -49% su base annua. Al contrario, la principale casa rivale per le Bev, la cinese BYD, ha registrato un aumento del 359% grazie alla sua ampia e competitiva gamma di veicoli completamente elettrici e ibridi plug-in. «La rapida espansione di BYD l'ha gia portata a superare i marchi automobilistici europei affermati, superando Fiat, Dacia e Seat nel Regno Unito; Fiat e Seat in Francia; Seat in Italia; e Fiat in Spagna. E questa crescita si verifica ancor prima dell'inizio della produzione nel suo nuovo stabilimento in Ungheria», spiega l'analisi di Jato Dynamics.