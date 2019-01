Mercato auto, la Cina va in rosso: vendite di auto giù del 2,8% nel 2018. Primo calo dal 1990

PECHINO - Le vendite di veicoli in cina sono diminuite lo scorso anno, per la prima volta dal 1990, a causa dell’incertezza economica gravante sulla domanda. Le vendite di auto hanno raggiunto l’anno scorso i 28,08 milioni, ha reso noto l’Associazione cinese dei produttori di automobili, in calo del 2,8% rispetto all’anno precedente. Le vendite di autovetture sono scese a 23,71 milioni, in calo del 4,1% rispetto ai 24,72 milioni del 2017, mentre le vendite di veicoli commerciali sono salite a 4,37 milioni, in aumento del 5,1% rispetto ai 4,16 milioni nel 2017. In forte aumento (+61,7%) le vendite di auto elettriche a 1,26 milioni. Il crollo segna la fine della crescita di un mercato, quello della Cina che aveva attratto molti costruttori, anche stranieri, fiduciosi in risultati a lungo termine.