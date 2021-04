Mercato auto: continua calo diesel, elettrificate un terzo delle vendite. Panda, Ypsilon e 500 ibride prime del segmento

TORINO - Continua il calo delle auto diesel e benzina, la cui fetta di mercato si riduce progressivamente a favore delle autovetture ibride ed elettriche. Lo sottolinea l’Anfia in un Focus sul mercato italiano dell’ auto. Le autovetture diesel, per il secondo mese consecutivo, non superano la soglia del 25% di quota e rappresentano il 24,1% del mercato di marzo, e un quarto del mercato nel primo trimestre 2021. Più bassa rispetto ai mesi precedenti anche la quota di autovetture alimentate a benzina, il 31,2% nel mese e, nel cumulato dei primi tre mesi, il 33,3%. Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa raggiungono quota 44,7% a marzo 2021 e del 41,7% nel primo trimestre.

Le autovetture elettrificate rappresentano più di un terzo del mercato (36% nel mese e 33,5% nel cumulato). Tra queste, le ibride non ricaricabili rappresentano il 27,3% del mercato di marzo (per il secondo mese consecutivo una quota più alta rispetto al diesel) e del 27% nel cumulato. Le ibride ricaricabili, invece, raggiungono l’8,7% di quota (le ibride plug-in il 4,4% nel mese ed il 3,6% nel cumulato e le elettriche il 4,3% nel mese ed il 3% nel cumulato). Infine, le autovetture a gas rappresentano l’8,7% del mercato del terzo mese del 2021 e l’8,2% del trimestre e, tra queste, le vetture Gpl hanno una quota di mercato del 6,1% nel mese e del 5,8% nel cumulato e quelle a metano del 2,6% nel mese e del 2,4% nel primo trimestre. Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride occupano i primi tre posti nel segmento mild/full hybrid. Tra le Phev, Jeep Renegade e Jeep Compass plug-in conquistano le prime due posizioni nella classifica di vendite, mentre la Fiat 500 è il secondo modello più venduto tra quelli elettrici.