Mercato auto, cresce l'usato a ottobre: ibride e benzina le preferite. Aci, gli eco-bonus fanno volare le radiazioni

Cresce il mercato delle auto usate (+11,1), volano le radiazioni (+35,8), le alimentazioni ibride e benzina restano le preferite dei consumatori (40,6% di quota mercato), crollano le prime iscrizioni delle auto a metano (-95%), in calo Gpl (-11,5%) e diesel (-11,2%), nessuna nuova iscrizione per le benzina/metano. Sono questi alcuni dei dati più significativi dell'ultimo bollettino mensile «Auto-Trend», l'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia sui dati del Pra. Nel dettaglio, i passaggi di proprietà dei veicoli nel complesso - al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), infatti, hanno fatto registrare un incremento dell'8,4% rispetto ad ottobre 2023. In termini assoluti, nello scorso mese di ottobre, i passaggi di proprietà sono stati 310.921 per le sole auto e 410.576 per tutti i veicoli (nel mese di ottobre 2023 erano stati, rispettivamente, 279.906 e 378.861). Ogni 100 auto nuove, ne sono state vendute 222 usate; 195 nei primi nove mesi del 2024. Da gennaio a ottobre 2024, sono stati rilevati aumenti dell'8,8% per le autovetture, del 2,1% per i motocicli e del 7,4% per l'insieme dei veicoli.

A ottobre 2024, i passaggi di proprietà delle auto - depurati dalle minivolture - hanno fatto registrare una variazione positiva dell'11,1%, rispetto ad ottobre 2023. Percentuale che - se si considera la media giornaliera - scende a un +6,3%. Crescono anche i trasferimenti di auto al lordo delle minivolture: +9,6% (variazione giornaliera: +4,9%), con 543.265 formalità contro le 495.590 di ottobre 2023. Risultato positivo anche per le minivolture,+7,7% (media giornaliera: +3%) e 232.344 mini passaggi in confronto ai 215.684 dell'ottobre 2023. In calo, invece, i trasferimenti delle moto, al netto delle minivolture, con una variazione negativa del 7,3% (variazione giornaliera: -11,4%): 51.326 pratiche contro le 55.396 dell'ottobre 2023. Rialzo del 31,8%, invece, delle radiazioni sul totale dei veicoli: 143.112 rispetto alle 108.550 dell'ottobre 2023. Considerando la giornata lavorativa in più, tale variazione scende al +26,1%. Lieve contrazione (-0,7%) per i motocicli. Nei primi nove mesi del 2024, le crescite sono state del 27,4% per le auto, del 6,7% per i motocicli e del 25%per il totale dei veicoli. In forte crescita le radiazioni di auto: +35,8% rispetto all'ottobre dell'anno precedente - 119.461 pratiche contro 87.952 - risultato evidentemente determinato dal proseguimento delle demolizioni correlate all'acquisto di auto nuove incentivate nei mesi precedenti, grazie agli eco-bonus. Incremento più modesto (+3,8%) per le radiazioni dei motocicli: 11.042 motocicli radiati contro i 10.634 di ottobre 2023.

Considerando la giornata lavorativa in più, tale variazione diventa una flessione dello 0,7%. Nell'usato prevalgono ancora le alimentazioni tradizionali (diesel e benzina); la quota dell'ibrido a benzina si pone all'8%, con una crescita pari a +66,6%. Le auto elettriche sono ancora allo 0,9% di quota ad ottobre(aumento pari al 44,3%). Nei mini passaggi primeggiano tuttora le auto diesel (45,9% di quota ad ottobre 2024, comunque in calo rispetto ad ottobre 2023, quando era il 48,7%). L'incidenza delle ibride a benzina per le minivolture si colloca al 12,3% ad ottobre (+58% l'incremento),quota che continua a superare quella delle auto a Gpl, ferme al 6,7%. In evidenza risulta anche l'aumento delle minivolture di auto ibride a gasolio, che hanno ottenuto un rialzo del 67,2%, con una percentuale sul totale ancora pari al 2,2%. Le minivolture delle auto elettriche hanno archiviato una quota dell'1,3% ed una forte crescita, +53,4%.