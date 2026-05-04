Mercato auto, crescono per il 5° mese consecutivo le vendite in Italia: +11,6% in aprile. Stellantis fa ancora meglio: +15,7%

Cresce per il quinto mese consecutivo il mercato dell'auto italiano. In aprile le immatricolazioni - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state 155.210 con una crescita dell'11,6% sullo stesso mese del 2025. Il quadrimestre chiude con 640.083 immatricolazioni, il 9,8% in più dello stesso periodo dello scorso anno. Fa meglio del mercato il gruppo Stellantis. In aprile le immatricolazioni sono state 48.808, il 14% in più dello stesso mese del 2025, pari a una quota di mercato del 31,4% rispetto al 30,7%. Nel quadrimestre il gruppo ha venduto 206.609 auto (+15,7%), con la quota che passa dal 30,6% al 32,2%.

Ad aprile il gruppo Stellantis ha immatricolato in Italia 48.808 autovetture, in aumento del 14% rispetto allo stesso mese del 2025. L'incremento è superiore rispetto al +11,58% registrato dal mercato italiano nel suo complesso. La quota di mercato sale dal 30,7% di un anno fa al 31,4%. Nei primi quattro mesi del 2026 le immatricolazioni del gruppo in Italia sono state 206.609, in aumento del 15,7% (rispetto al +9,78% del mercato). La quota di mercato sale dal 30,6% di un anno fa a 32,2%. Questi i dati sulle immatricolazioni auto elaborati da Stellantis su fonte Dataforce.