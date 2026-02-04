Mercato auto elettriche in Germania, attualmente circolano circa due milioni di Bev: 4% del parco auto

«Dopo un calo significativo nel 2024, il numero di auto elettriche immatricolate in Germania sta tornando a crescere. Tuttavia, la tendenza a lungo termine della mobilita elettrica e lenta e l'infrastruttura di ricarica rapida e cresciuta piu rapidamente del parco veicoli, percio e improbabile che rappresenti un collo di bottiglia nella maggior parte dei casi». Emerge da un'analisi dell'Istituto tedesco per la Ricerca economica (DIW Berlin) basata sulla piattaforma dati Open Energy Tracker, che monitora i progressi nella transizione energetica. «Il futuro del trasporto su strada e elettrico a batteria - afferma l'autore dello studio Wolf-Peter Schill del dipartimento Energia, Trasporti e Ambiente del Diw Berlin -.

Nel complesso, tuttavia, la conversione del parco veicoli sta procedendo troppo lentamente». In Germania, attualmente circolano circa due milioni di auto completamente elettriche, pari a circa il quattro percento della flotta totale. Quasi un'auto su cinque di nuova immatricolazione nel 2025 era dotata di motore elettrico a batteria. Questa quota è significativamente superiore rispetto all'anno precedente, quando la brusca fine dei sussidi per le auto elettriche ha causato un crollo della domanda, ma solo leggermente superiore rispetto al 2022 e al 2023.

Anche le ibride plug-in hanno fatto il loro ritorno: la loro quota di nuove immatricolazioni è salita a poco più del 10% lo scorso anno. Tuttavia, secondo studi empirici, la quota di veicoli elettrici con motori sia plug-in che a combustione interna è bassa, e di conseguenza lo è anche il loro contributo alla tutela del clima. Le nuove auto elettriche vengono sempre piu immatricolate in segmenti di mercato piu elevati: Suv e fuoristrada ne rappresentano ormai circa la metà, e oltre il 10% appartiene alla classe medio-alta o alta.

Queste percentuali sono superiori alla media di tutte le autovetture di nuova immatricolazione. Inoltre, circa quattro auto elettriche di nuova immatricolazione su cinque sono di produzione europea, più della metà delle quali di aziende tedesche. Colpisce il significativo calo della quota di mercato dei produttori nordamericani, in particolare Tesla, mentre i produttori cinesi stanno guadagnando terreno partendo da una base di partenza bassa.

Per accelerare l'elettromobilità, i responsabili politici devono, secondo gli analisti, «dare chiaramente priorità ai veicoli a batteria e creare il quadro necessario per la loro diffusione». «Nel trasporto su strada, i responsabili politici dovrebbero abbandonare l'ideale di neutralità tecnologica e stabilire finalmente la chiarezza tecnologica - raccomanda Schill - Finchè segnalano la loro intenzione di mantenere aperte tutte le opzioni di propulsione, ciò ritarda gli investimenti e le decisioni di acquisto.

Anche la proposta di allentamento del divieto europeo sui motori a combustione invia un segnale sbagliato». Secondo lo studio, i sussidi potrebbero supportare la transizione, ma dovrebbero essere concepiti in modo mirato. I sussidi per le auto elettriche o le agevolazioni fiscali recentemente introdotte per le auto elettriche a uso commerciale potrebbero fornire un impulso a breve termine, ma dovrebbero essere accompagnati da una chiara priorità politica per i veicoli elettrici a batteria.