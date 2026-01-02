Mercato auto elettriche, in Italia il 2025 chiude a +46% (quota al 6,2%). Il parco circolante conta 365.091 vetture Bev

Segno positivo nel 2025 per il mercato italiano delle auto elettriche. Nell'anno appena concluso, sono state immatricolate 94.230 vetture full electric, su del 46,1% rispetto al 2024, con una quota di mercato pari al 6,2% (era il 4% nel 2024). Al 31 dicembre 2025, il parco circolante italiano conta 365.091 auto elettriche. Complessivamente, tenendo conto di tutte le alimentazioni, nel 2025 il mercato auto italiano segna una flessione del 2,1% a 1.530.964 unità immatricolate, nonostante il +2,1% di dicembre a 108.360 unità. Nell'ultimo mese dell'anno, spinte dalle consegne degli ordini effettuati con gli incentivi lanciati a ottobre, le registrazioni di auto elettriche sono state 12.015, in aumento del 107,2% rispetto a dicembre 2024.

La quota di mercato ha toccato nel mese l'11,1% (dal 5,5% di share di dicembre 2024). Sul piano europeo, gli ultimi dati disponibili - riferiti al periodo gennaio-novembre 2025 - indicano che la quota di mercato delle auto elettriche ha raggiunto il 19,6% in Francia (in crescita di 2,5 punti rispetto allo stesso periodo del 2024), il 18,8% in Germania (+5,4 punti vs 2024), l'8,8% in Spagna (+3,4 punti vs 2024) e il 22,8% nel Regno Unito (+4,1 punti vs 2024). «I numeri del 2025 vanno letti con attenzione, per pianificare le strategie da mettere in campo nell'immediato futuro», sottolinea il presidente di Motus-E, Fabio Pressi, osservando che «la combinazione degli incentivi nell'ultima parte dell'anno e della crescente disponibilità di modelli elettrici mass market ha messo in luce un evidente interesse degli italiani per questa tecnologia, che può essere valorizzato per colmare il preoccupante ritardo rispetto agli altri Paesi europei».