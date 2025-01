Mercato auto, in Europa +0,9% le auto vendute nel 2024, Stellantis in calo del 7,3%

Secondo i dati pubblicati martedi dalla lobby dei costruttori automobilistici Acea, nel 2024 le auto ibride prenderanno il controllo del fiacco mercato automobilistico europeo, mentre le elettriche perderanno terreno. La quota di mercato delle auto elettriche in Europa e scesa per la prima volta da quando il mercato e decollato nel 2020, attestandosi al 13,6% nel corso dell'anno (ma al 15,9% a dicembre). Con il loro elevato prezzo di acquisto, i modelli elettrici sono stati penalizzati dall'abolizione dei sussidi in Germania, il principale mercato europeo, ma l'elettrificazione del mercato sta assumendo forme molto diverse a seconda del Paese e del marchio.

Le vendite di auto elettriche hanno continuato a crescere in Belgio, Danimarca e Paesi Bassi e nel 2025 potrebbero registrare una ripresa con l'arrivo di modelli meno costosi. Sulle coste europee, nel Regno Unito, l'introduzione di obiettivi di vendita ambiziosi ha portato a un'esplosione delle vendite (+21,4%). Tra i marchi, il pioniere dell'elettricita Tesla ha visto le sue vendite diminuire del 13,1% nell'Unione Europea, mentre Volvo (+28%) ha beneficiato del lancio di nuovi modelli elettrici. Soprattutto le auto elettriche sono state superate dall'esplosione delle vendite di auto ibride.

Questi modelli piu versatili e meno costosi, dotati di un motore a benzina ma anche di una piccola batteria elettrica che si ricarica durante la guida, permettendo di percorrere alcuni chilometri senza inquinare, hanno conquistato il 30,9% del mercato (33,1% a dicembre). Le ibride stanno rosicchiando la quota di mercato dei modelli a benzina (-4,8% al 33,3% su base annua) e hanno addirittura raddoppiato la loro quota negli ultimi quattro mesi del 2024. Il diesel ha continuato a crollare (-11,4%), tranne che nell'Europa dell'Est. Le buone vendite di ibridi hanno favorito Toyota-Lexus (+17,5%) e il gruppo Renault (+1,9%), campioni di questi propulsori. «Questa e l'anticamera della transizione verso i veicoli elettrici», ha sottolineato il direttore di Renault Fabrice Cambolive presentando i dati di vendita a meta gennaio. Dopo aver conquistato i SUV di grandi dimensioni, gli ibridi stanno guadagnando quote di mercato sui modelli Renault piu piccoli, come il SUV Captur e la compatta Clio, e potrebbero fare ulteriori progressi in Paesi ancora esitanti nei confronti dei veicoli elettrici, come Italia e Spagna, ha sottolineato Cambolive. La lobby automobilistica chiede inoltre all'Unione Europea «flessibilita» nella sua politica di riduzione delle emissioni di gas serra.

I produttori europei si oppongono alle possibili multe che potrebbero essere imposte dall'UE se non dovessero raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati per il 2025. In un'intervista rilasciata all'Afp il 16 gennaio, il direttore generale dell'Acea Sigrid de Vries ha parlato di un rischio «esistenziale» per l'industria, in un momento in cui diversi produttori hanno annunciato tagli di posti di lavoro in Europa. Il mercato delle auto elettriche «non si sta sviluppando come dovrebbe». L'Ue «non puo accontentarsi di avere obiettivi sulla carta ed essere molto rigida. Dobbiamo adattarci alle condizioni del mondo reale», ha affermato. Considerando tutte le energie, il mercato automobilistico e rimasto stabile nel corso dell'anno (+0,8%), con 10,6 milioni di nuove auto immatricolate nell'Unione Europea, ancora lontane dai livelli pre-Covida. Francia, Germania, Italia e Belgio hanno messo in circolazione meno auto nel 2024, mentre Spagna, Portogallo e Polonia hanno registrato un aumento delle vendite. Il leader di mercato Volkswagen e cresciuto del 3,2%, grazie soprattutto al marchio Skoda, mentre Fiat e Opel hanno registrato un crollo delle vendite che si e riflesso sul -7,2% della casa madre Stellantis.