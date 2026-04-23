Mercato auto Europa: +11,1% le immatricolazioni di marzo. In Ue +49% le elettriche nel mese: quota sale al 19,4% nel 1° trimestre

A marzo le immatricolazioni di auto nuove in Europa (Ue+Efta+Uk) sono state pari a 1.581.169 unità, in aumento dell'11,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi tre mesi il dato cumulato è di 3.521.110, in aumento del 4,1% rispetto allo scorso anno. Nella sola Ue la variazione è di +12,5% a marzo a 1.158.316 veicoli e +4,0% nei tre mesi a 2.822.616. Per l'Italia +7,6% a 185.257 unità a marzo e +9,2% nei tre mesi a 484.577 unità. Lo comunica Acea.

Nell'Unione europea, le vendite di elettriche sono aumentate del 48,9% a marzo a 234.532 unità e del 32,5% nel trimestre a 546.937 raggiungendo una quota di mercato del 19,4% sul trimestre (da 15,2% di un anno fa). Le vendite di plug-in ibride sono aumentate del 28,2% nel mese (a 105mila) e del 29,7% nel trimestre (a 268mila) per una quota del 9,5% (7,6% a gennaio-marzo 2025). Le vendite di ibride elettriche hanno segnato +20,1% nel mese (445mila) e +12,8% nel trimestre (1,09 milioni) per una quota del 38,6% del totale Ue.

In calo benzina e diesel rispettivamente del 9,4% nel mese (-18,2% nel trimestre) e del 12,3% (-15,7% trimestre). La quota di mercato complessiva delle due tipologie scende al 30,3% dal 38,2% del primo trimestre 2025.