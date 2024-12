Mercato auto Europa: -2% le immatricolazioni a novembre, +0,6% da inizio anno. Stellantis a -10,8%

Nel mese di novembre 2024, in Europa (Ue27+Efta+Uk) sono state immatricolate 1.055.319 auto, con un calo del 2% rispetto allo stesso periodo del 2023. È quanto indica l'Acea, specificando che nella sola Unione europea le immatricolazioni sono state 869.816, in calo dell'1,9% su anno. Nel periodo gennaio-novembre 2024, in Europa, le immatricolazioni sono state 11.876.655, segnando un +0,6% rispetto al 2023. Nell'Ue, nello stesso periodo, le immatricolazioni sono state 9.726.049 (+0,4%). Guardando alle motorizzazioni, nel mese di novembre in lieve rialzo in Europa le vendite di auto elettriche (+0,9% a 184.697 unità), con una ottima performance per le ibride (+16,4% a 349.901). Segno meno, invece, per diesel (-15,4% a 97.944) benzina (-12,4% a 313.214) e ibride plug-in (-8,6% a 83.400).

Nel mese di novembre in Europa (Ue27+Efta+Uk) il gruppo Stellantis ha immatricolato 142.425 auto, segnando un calo del 10,8% rispetto allo stesso mese di un anno fa. La quota di mercato nell'area è scesa al 13,5% dal 14,8%. È quanto rileva l'Acea, specificando che nel periodo gennaio-novembre 2024 le immatricolazioni del gruppo in Europa sono state 1.843.335, in calo del 7,4% in confronto allo stesso periodo del 2023. Negli 11 mesi la quota di mercato di Stellantis è scesa al 15,5% dal 16,9%. Per quanto riguarda la sola Unione europea, a novembre le immatricolazioni sono state 124.188 (-10,1%), con quota scesa al 14,3% dal 15,6%. Negli 11 mesi, nell'Ue, le immatricolazioni sono state 1.630.437 (-7,2%), con quota scesa al 16,8% dal 18,1%.