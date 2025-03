Mercato auto Europa: -3,1% le immatricolazioni a febbraio. Volano le elettriche +26,1%. Crolla Tesla -40,1%

Continua senza arrestarsi la discesa del mercato auto in Europa, in febbraio la contrazione su febbraio 2024 è stata del 3,1% e la flessione è decisamente più grave (-16,2%) nei confronti dei livelli ante-crisi da pandemia, cioè nei confronti del 2019. Il calo interessa quasi tutti i mercati dell’area con pochissime eccezioni in paesi decisamente marginali. Le ragioni di questa situazione sono ben note e sono riconducibili essenzialmente all’imposizione da parte dell’Unione Europea di una transizione energetica che prevede l’abbandono dei motori a combustione interna entro il 2035. Nel mese di febbraio, in Europa (Ue27+Efta+Uk) sono state immatricolate 963.540 auto, in calo del 3,1% rispetto allo stesso mese del 2024. Lo comunica l'Acea. Nei primi 2 mesi dell'anno, le immatricolazioni sono state 1.959.580, in flessione del 2,6% su anno. Per quanto riguarda le motorizzazioni, a febbraio, forti cali per auto diesel (-28,3%) e benzina (-23,6%), quando hanno registrato rialzi a due cifre le immatricolazioni di auto Bev (+26,1%) e ibride (+18,3%), mentre le ibride plug-in hanno registrato una variazione nulla. Guardando alla sola Unione europea, le immatricolazioni a febbraio sono state 853.670 (-3,4%), e 1.685.640 nel primo bimestre dell'anno (-3%).

Nel dettaglio, nel mese di febbraio in Europa sono state immatricolate 164.646 auto elettriche (+26,1%), 72.545 auto ibride plug-in (invariato), 340.264 ibride (+18,3%), 271.210 a benzina (-23,6%), 84.751 diesel (-28,3%). Per quanto riguarda l'Unione europea, a febbraio le immatricolazioni di auto elettriche sono state 131.275 (+23,7%), 63.570 quelle di auto ibride plug-in (-1,4%), 304.062 ibride (+19%), 244.073 a benzina (-22,4%), 80.569 diesel (-28,8%). Restando all'Unione europea, nel primo bimestre 2025, i veicoli elettrici sono arrivati al 15,2% (+28,4% a 255.489 unità) della quota di mercato totale, il che significa un aumento rispetto all’11,5% di gennaio-febbraio 2024. Tre dei quattro mercati più grandi dell’Ue, che rappresentano il 64% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche, hanno registrato robusti rialzi: Germania (+41%), Belgio (+38%) e Paesi Bassi (+25%). Ciò contrasta con la Francia, che ha registrato un leggero calo dell’1,3%. I veicoli ibridi sono arrivati al 35,2% del mercato, rimanendo la scelta preferita tra i consumatori dell’Ue (+18,7% a 594.059 unità), grazie soprattutto alle performance in Francia (+51,4%), Spagna (+31,5%), Italia (+10,4%) e Germania (+9,8%). Nel bimestre, le immatricolazioni di auto ibride plug-in sono scese del 5% a 124.947 unità (7,4% del mercato). Intanto, la quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel è scesa al 38,8%, in calo rispetto al 48,5% dello stesso periodo del 2024. Le immatricolazioni di auto a benzina sono scese del 20% a 489.838 unità e quelle di auto diesel del 22,4%.

Tornando all'intera Europa, il gruppo Volkswagen è il primo a febbraio per quota di mercato con il 26,8% e 258.510 immatricolazioni (+4%). Nel bimestre +4,3% a 525.346 unità, con quota di mercato salita al 26,8%. Per quanto riguarda il gruppo Renault, che segue Stellantis sul podio, le immatricolazioni di febbraio sono state 107.134 (+10,8% e quota all'11,1%) e 205.005 nel bimestre (+8,2% e quota al 10,5%). Per quanto riguarda i gruppi cinesi presenti in Europa, in classifica c'è Saic Motors con 19.927 immatricolazioni a febbraio (+26,1%) e quota di mercato salita al 2,1%, quando nel bimestre le immatricolazioni sono state 39.538 (+21,2%) e quota al 2%.

Ancora una forte flessione per le immatricolazioni di auto Tesla in Europa a febbraio 2025. Secondo i dati Acea, nell'area Ue27+Efta+Uk, la casa automobilistica che fa capo a Elon Musk ha immatricolato 16.888 auto, in calo del 40,1% rispetto al febbraio 2024. Nei primi 2 mesi dell'anno, le immatricolazioni sono state 26.619, con una flessione del 42,6% su anno. La quota di mercato di febbraio 2025 si è fermata all'1,8% dal 2,8% di un anno prima, quando nel primo bimestre la quota è stata dell'1,4%, dal 2,3% di un anno prima. Ancora più accentuate le flessioni di Tesla nella sola Unione europea: a febbraio le immatricolazioni sono state 11.743 (-47,1% con quota scesa all'1,4%), e nel bimestre 19.046 (-49% con quota calata all'1,1%).