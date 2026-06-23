Mercato auto Europa: +3,6% immatricolazioni maggio. Saldo positivo anche nei primi 5 mesi: +4,5%

Nel mese di maggio, in Europa (Eu27+Efta+Uk) sono state immatricolate 1.152.523 vetture, con un aumento del 3,6% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Nei primi 5 mesi dell'anno, secondo i dati Acea, le immatricolazioni sono state 5.824.814, registrando un +4,5% su base annua. Per quanto riguarda la sola Unione europea, le immatricolazioni di maggio sono state 955.013 (+3,2%), e quelle dei 5 mesi 4.748.801 (+4%).

In Europa, le immatricolazioni a maggio sono state spinte dalle motorizzazione alternative: +39,1% per le auto elettriche a 268.487 unità (+31,2% a 1.247.545 nei 5 mesi), +13,2% per le ibride plug-in a 123.339 unità (+25% a 594.439 nei 5 mesi), e +8,2% a 409.006 unità per le ibride (+11,1% a 2.184.846 nei 5 mesi). Segno meno per le motorizzazioni tradizionali: -19,2% a 250.097 unità per le auto a benzina (-17% a 1.297.288 nei 5 mesi), e -19% a 73.841 unità per i diesel (-17,1% a 384.740 nei 5 mesi).

In merito alla sola Unione europea, l'Acea ha rilevato che da inizio anno, le nuove immatricolazioni di auto sono aumentate del 4%, indicando un ottimo inizio d'anno in un contesto caratterizzato da persistenti tensioni geopolitiche che pesano sulle prospettive. Il mercato ha continuato a beneficiare di una solida domanda da parte dei consumatori per una gamma di tecnologie elettrificate nei principali mercati europei, sostenuta da nuove e riviste agevolazioni fiscali e incentivi. I veicoli ibridi si confermano la scelta più popolare tra gli acquirenti, mentre le auto elettriche rappresentano un quinto delle immatricolazioni. Nel frattempo, le ibride plug-in hanno conquistato il 9,7% del mercato Ue, trainate dall'aumento dei volumi in mercati chiave come l'Italia (+84,9%), la Spagna (+46,5%) e la Germania (+16,1%). Nel dettaglio, le auto Bev a fine maggio 2026 rappresentano il 20% del mercato, in aumento rispetto al 15,3% dell'anno precedente.

Questo grazie anche al fatto che tre dei quattro maggiori mercati dell'Ue, che insieme rappresentano il 63% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche, hanno registrato una forte crescita: Italia (+75,7%), Francia (+55,4%) e Germania (+40,9%). Al contrario, il Belgio (+2,8%) ha registrato una crescita più contenuta. Le immatricolazioni di auto ibride hanno conquistato il 37,8% del mercato, rimanendo la scelta preferita dai consumatori nell'Ue, sostenute dalla crescita in Italia (+24,5%) e Spagna (+19,5%), con un contributo positivo anche da parte di Germania (+5,4%) e Francia (+2,2%). Inoltre, la quota di mercato combinata di auto a benzina e diesel è diminuita al 30,1%, rispetto al 38%. In particolare, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 18,2%, con cali in tutti i principali mercati.

La Francia ha registrato la flessione più marcata, con un crollo delle immatricolazioni del 36,8%, mentre anche altri mercati chiave hanno visto diminuzioni a doppia cifra: Spagna (-20,3%), Germania (-18,5%) e Italia (-17,3%). Con 1.065.071 nuove auto immatricolate negli ultimi cinque mesi, la quota di mercato delle auto a benzina è scesa al 22,4% dal 28,5% di fine maggio 2025. Il mercato delle auto diesel continua il suo trend negativo, seppur a un ritmo più lento, con un calo delle immatricolazioni del 16,6% e una quota pari al 7,6% delle nuove immatricolazioni, in calo rispetto al 9,5% di un anno fa.