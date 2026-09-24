Mercato auto Europa: +5,3% immatricolazioni agosto. Volano le elettriche +52,2%, bene anche le ibride plug-in: +13,5%

Nel mese di agosto, in Europa (Eu27+Efta+Uk) sono state immatricolate 832.637 vetture, in crescita del 5,3% su base annua. Lo indica Acea (l'associazione europea delle case auto), specificando che nel periodo gennaio-agosto 2026 le immatricolazioni sono state 9.192.528, con un aumento del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Per quanto riguarda la sola Unione europea, le immatricolazioni di agosto sono state 708.211 (+4,5% rispetto ad agosto di un anno fa), mentre quelle degli 8 mesi (gennaio-agosto) sono state pari a pari a 7.546.397 unità (+5,3%).

Guardando alle immatricolazioni per motorizzazione, in Europa (Eu27+Efta+Uk), ad agosto le elettriche hanno registrato 243.207 unità (+52,2%), e negli otto mesi 2.133.364 (+38,8%). Le immatricolazioni di ibride plug-in sono state 94.133 nel mese (+13,5%) e 964.497 da inizio anno (+22,2%), quelle di auto ibride sono state 273.266 ad agosto (+3,4%) e 3.334.039 negli otto mesi (+10,5%). Continua il calo delle vendite delle auto diesel e benzina. Per le auto diesel ad agosto le immatricolazioni sono state 48.586 (-23,1%) e 586.101 (-19%) da inizio anno. Per le auto a benzina si sono registrate ad agosto 154.345 unità (-23,5%) e 1.972.681 da inizio anno (-17,5%).

In merito alla sola Unione europea, da gennaio ad agosto le auto elettriche hanno registrato una quota del 21,7% del mercato, in crescita rispetto al 15,8% dell'anno precedente. Le immatricolazioni del periodo sono state 1.641.333 (+44,9%). Tre dei quattro maggiori mercati dell'Ue, che insieme hanno rappresentato il 64% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche, hanno registrato una forte crescita: Francia (+74,2%), Germania (+53,1%) e Danimarca (+40,9%). Anche il Belgio ha segnato un incremento (+13,1%), seppur a un ritmo più contenuto. La quota delle auto ibride è pari al 36,6% del mercato, confermandosi la scelta preferita dai consumatori dell'Ue.

Le immatricolazioni sono state 2.759.718 (+11,1%), grazie alla crescita in Spagna (+21%) e in Italia (+20,5%), con incrementi registrati anche in Germania (+5,2%) e Francia (+1,8%). Le ibride plug-in rappresentano il 10% del mercato con 758.082 unità negli otto mesi (+19,6%). La crescita è stata trainata dall'aumento dei volumi in mercati chiave quali l'Italia (+77,6%), la Spagna (+33,9%) e la Germania (+15,6%). Parallelamente, la quota di mercato complessiva delle auto a benzina e diesel è scesa al 29%, contro il 37,5% dell'anno precedente. Nel dettaglio, la quota delle auto diesel è ora al 7,3%.

A livelli di marchi, il gruppo Volkswagen si conferma primo come quota di mercato in Europa (in calo al 25,7% nel periodo gennaio-agosto) e Ue (in calo al 26,5%). Da inizio anno ha registrato 2.359.023 immatricolazioni in Europa (+0,9%) e 1.998.648 in Ue (+1,3%).