Mercato auto Europa, +5,9% le immatricolazioni luglio grazie a Bev (+33%), ibride (+11%) e Phev (+52%)

Nel mese di luglio in Europa (Eu+Efta+Uk) sono state immatricolate 1.085.356 autovetture, in aumento del 5,9% rispetto allo stesso mese del 2024, grazie soprattutto alle immatricolazioni di auto ibride (+11,1% a 372.026 unità), Bev (+33,6% a 186.440 unità) e ibride plug-in (+52,3% a 111.453 unità). È quanto comunica l'Acea, specificando che nella sola Unione europea, le immatricolazioni sono state 914.680, in aumento del 7,4% su anno. Nel periodo gennaio-luglio, le immatricolazioni di auto in Europa sono state 7.900.877, praticamente invariate su base annua. Nella sola Ue, sono scese dello 0,7% a 6.491.448 unità.

Andando a vedere nel dettaglio le motorizzazioni tradizionali, in Europa a luglio le immatricolazioni di auto diesel sono scese del 14,4% a 96.809 unità e quelle di auto a benzina del 13,9% a 290.681 unità. Per quanto riguarda il periodo gennaio-luglio, in Eu+Efta+Uk, le immatricolazioni di auto Bev sono state 1.376.720 (+25,9%), quelle di auto ibride plug-in 703.615 (+25,3%), quelle di auto ibride 2.755.421 (+15,3%), mentre le immatricolazioni di auto a benzina sono scese del 20,7% a 2.193.273 unità e quelle di auto diesel hanno perso il 25,8% a 658.486 unità.

Per quanto riguarda la sola Unione europea, nonostante i dati in crescita, nel periodo gennaio-luglio 2025, la quota di mercato delle auto 100% elettriche (Bev) si è attestata al 15,6% (con 1.011.903 immatricolazioni e +24,2%), ancora lontana dai livelli necessari in questa fase di transizione (era al 12,4% nello stesso periodo del 2024). Le immatricolazioni di auto ibride continuano a crescere (+16,7% a 2.255.080), conquistando il 34,7% del mercato e rimanendo la scelta preferita dai consumatori dell'Ue.

Intanto, la quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel è scesa al 37,7%, rispetto al 47,9% dello stesso periodo del 2024. Le auto a benzina immatricolate nei 7 mesi sono state 1.834.275 (-20,1%) e quelle diesel 615.548 (-26,4%). Nel solo mese di luglio, in Ue le immatricolazioni di auto Bev sono state 142.699 (+39,1%), quelle di auto ibride plug-in 91.190 (+56,9%), quelle di auto ibride 313.221 (+14,3%), 248.592 per le auto a benzina (-12%) e 91.032 per le diesel (-15,2%).