Mercato auto Europa a febbraio +1,7%, per Stellantis balzo del 9,5%. Primi due mesi dell'anno in calo dell'1%

Nel mese di febbraio le immatricolazioni di auto in Europa Occidentale (Ue+Efta+REgno Unito) sono state 979.321, l'1,7% in più dello stesso mese del 2025. Nei primi due mesi del 2026 il totale è di 1.940.321 con un calo sullo stesso periodo dell'anno scorso dell'1%. In questo contesto il gruppo Stellantis registra un forte balzo delle vendite sia nel mese sia nel bimestre. A febbraio le consegne sono state 170.816, in crescita del 9,5% con la quota di mercato che sale dal 16,2 al 17,4%. Da inizio anno le immatricolazioni sono state 335.426, l'8,2% in più dello stesso periodo 2025 e con una quota che sale dal 15,8 al 17,3%.

Nei primi due mesi dell'anno Stellantis è l'unica casa automobilistica, cinesi esclusi, che incrementa la propria quota mercato in Europa pari al 19,2%, in crescita dell'1,5% sul 2025. Per la prima volta, Stellantis sale sul gradino più alto del podio per le vendite Bev sui dieci mercati principali. La quota di mercato è pari a oltre il 20%, con risultati positivi per le smart cars, (Citroën C3 e eC3, Citroën C3 Aircross, Fiat Grande Panda e Opel/Vauxhall Frontera). A febbraio le immatricolazioni sono state 219.000, in crescita del 10% sul 2025, con una quota del 19,6% (+1,4%), miglior quota da marzo 2024 e 236.000 ordini dei cliente finale (+ 2% su febbraio 2025), di cui il 31% ordini dei privati. Stellantis è leader nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con una quota del 29,2%: quasi un veicolo venduto su tre è a marchio Stellantis.

Per quanto riguarda i mercati Stellantis è prima in Italia con una quota del 34% (+3,6% sul 2025) e oltre 53.000 immatricolazioni (+27,7% rispetto al 14,04% dell'intero mercato). Fiat Pandina best seller del mercato, Leapmotor supera per la prima volta le 5.000 immatricolazioni e si afferma come marchio più venduto nel segmento elettrico. In Francia, dove il mercato è in calo dell'11%, Stellantis è numero uno, con una quota che sfiora il 33% (+ 2,2%). Quattro veicoli Peugeto sono nella 'Top 10': la 208, la 2008, la 3008 e la 308. Crescono Citroën, Fiat, Jeep, Leapmotor e Opel. In Germania Stellantis cresce del 2,2% e la quota sfiora il 14%.