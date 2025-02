Mercato auto Europa: il 2025 inizia con -2,1% immatricolazioni gennaio. Benzina e Phev in calo, balzo delle ibride: 16,9%

Nel mese di gennaio 2025, in Europa (Ue+Efta+Uk) sono state immatricolate 995.271 auto, con un calo del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2024. È quanto indica l'Acea, specificando che nella sola Unione europea le immatricolazioni sono state 831.201, in calo del 2,6% su anno, risentendo dei cali nei principali mercati come Francia (-6,2%), Italia (-5,8%) e Germania (-2,8%), quando si è mossa in controtendenza la Spagna, che ha registrato invece un incremento del 5,3%.

Per quanto riguarda il tipo di motorizzazioni, le auto elettriche immatricolate in Europa sono state 166.065, in rialzo di un significativo 37,3% rispetto al gennaio 2024. Nell'Ue, le immatricolazioni di auto elettriche sono state 124.341, in crescita del 34% su anno, pari al 15% del mercato complessivo. Per quanto riguarda le motorizzazioni diverse da quella elettrica, in Europa (Ue+Efta+Uk), a gennaio 2025 sono state immatricolate 290.301 auto a benzina (-20,5%), 88.066 auto diesel (-26,5%), 75.640 auto ibride plug-in (-6,4%) e 347.462 vetture ibride (+16,9%).

Per quanto riguarda la sola Unione europea, va segnalato che tre dei quattro mercati più grandi della regione, insieme rappresentano il 64% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche e hanno registrato incrementi a due cifre: Germania (+53,5%), Belgio (+37,2%) e Paesi Bassi (+28,2%), mentre la Francia ha registrato un leggero calo (-0,5%). Le immatricolazioni di auto ibride sono aumentate del 18,4% a 290.014 unità (34,9% del mercato), sostenute dalla crescita significativa nei quattro maggiori mercati: Francia (+52,2%), Spagna (+23,5%), Germania (+13,7%) e Italia (+10,6%). Le immatricolazioni di auto elettriche ibride plug-in sono diminuite nel gennaio 2025, scendendo dell'8,5% a 61.406 unità (7,4% del mercato). Questa diminuzione è stata principalmente determinata da riduzioni significative nei mercati chiave come Belgio (-66,6%) e Francia (-54%). In Ue, le immatricolazioni di auto a benzina hanno registrato un calo del 18,9% a 244.763 unità (29,4% del mercato). Segno meno per tutti i principali mercati: la Francia ha registrato il calo più forte, con le immatricolazioni crollando del 28,2%, seguita da Germania (-23,7%), Italia (-17%) e Spagna (-11,1%). Infine, per quanto riguarda le auto diesel, le immatricolazioni sono scese del 27% a 82.942 unità (10% di quota di mercato).