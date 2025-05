Mercato auto Europa in calo, -0,3% immatricolazioni ad aprile. Boom per Bev (+27,8%) e ibride plug-in (+31,1%)

Nel mese di aprile 2025 in Europa (Eu27+Efta+Uk) sono state immatricolate 1.077.186 auto, in calo dello 0,3% rispetto allo stesso mese del 2024. Nei primi 4 mesi dell'anno, le immatricolazioni sono state 4.459.087, registrando un -0,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo comunica l'Acea. A spingere le immatricolazioni sono state le vendite di auto ibride ed elettriche, quando mostrano cali significativi quelle con motorizzazioni diesel e benzina. Nella sola Unione europea, le immatricolazioni ad aprile sono state 925.359, in aumento dell'1,3% su anno, quando nel primo quadrimestre sono state 3.640.211, in calo dell'1,2% su anno.

Nei primi quattro mesi dell'anno, inoltre, nell'Ue, le immatricolazioni di auto a benzina hanno registrato un calo del 20,6%, con tutti i principali mercati che hanno mostrato flessioni. La Francia ha registrato il calo più forte, con un -35,2%, seguita da Germania (-26,6%), Italia (-14,4%) e Spagna (-12,7%). Con 1.041.176 nuove auto immatricolate da inizio anno, la quota di mercato della benzina è scesa al 28,6%, in calo rispetto al 35,6% dello stesso periodo dell'anno scorso. Allo stesso modo, il mercato delle auto diesel è diminuito del 26,4%, risultando in una quota di mercato del 9,6% nel primo quadrimestre. Nel complesso, nella maggior parte dei mercati dell’Ue sono stati registrati cali a due cifre. Infine, la variazione su base annua di aprile 2025 ha mostrato un calo del 20,6% per la benzina e del 24,4% per il diesel.

Vedendo le immatricolazioni per motorizzazione, nel mese di aprile in Europa (Eu27+Efta+Uk) quelle di auto Bev sono state 184.685, in aumento del 27,8% rispetto ad aprile 2024, quelle di auto ibride plug-in 98.063 (+31,1%), quelle di auto ibride 372.551 (+17%). Le immatricolazioni di auto a benzina sono scese del 22,4% a 300.964 unità e quelle di diesel del 24,7% a 93.866 unità. Per quanto riguarda il primo quadrimestre dell'anno, in Europa, le immatricolazioni di auto Bev sono state 758.109 (+27,9%), quelle di auto ibride plug-in 364.855 (+11,2%) e quelle di ibride 1.587.932 (+19,7%), mentre le immatricolazioni di auto a benzina sono state 1.256.165 (-21,5%) e quelle di diesel 372.632 (-25,8%).

In merito alla sola Unione europea, secondo i dati Acea, la quota di mercato delle auto Bev è arrivata al 15,3%- a fine aprile 2025 dal 12% di fine aprile 2024. I veicoli ibridi hanno conquistato il 35,3% del mercato e rimanendo la scelta preferita tra i consumatori dell’Ue. Intanto, la quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel è scesa al 38,2%, in calo rispetto al 48,4% dello stesso periodo del 2024. Nel dettaglio, nei primi quattro mesi del 2025, le vendite di auto Bev nell'Ue sono cresciute del 26,4% a 558.262 unità, conquistando il 15,3% della quota di mercato totale dell’Ue. Tre dei quattro mercati più grandi dell’Unione, che rappresentano il 63% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato forti guadagni: Germania (+42,8%), Belgio (+31,3%) e Paesi Bassi (+6,4%). Ciò è in contrasto con la Francia, che ha registrato un calo del 4,4%, nonostante la ripresa osservata nell’aprile 2025.

I dati da inizio anno mostrano anche che le nuove immatricolazioni nell’Ue di auto ibride sono aumentate del 20,8%, guidate da una crescita significativa nei quattro mercati principali: Francia (+44,9%), Spagna (+35,8%), Italia (+15%) e Germania (+11%). Ciò ha portato a immatricolare 1.285.486 unità nei primi quattro mesi del 2025, pari al 35,3% della quota di mercato dell’Ue. Le immatricolazioni di auto ibride plug-in sono cresciute del 7,8% da inizio anno, per un totale di 287.850 unità. Ciò è stato determinato dalla crescita in mercati chiave come Germania (+46,6%) e Spagna (+42,8%). Di conseguenza, le auto ibride plug-in rappresentano ora il 7,9% delle immatricolazioni totali di automobili nell’Ue, rispetto al 7,2% del primo quadrimestre 2024. Inoltre, nell’aprile 2025 la variazione su base annua ha mostrato un aumento del 34,1% per le auto Bev e del 20,8% per le auto ibride, mentre le auto ibride plug-in hanno registrato una forte crescita del 31,2%.