​Mercato auto Europa: numeri ottimi a giugno: +13,1% le immatricolazioni. Acea, +6,1% nel I semestre

Nel mese di giugno 2026, in Europa (Eu27+Efta+Uk) sono state immatricolate 1.407.332 vetture, con un rialzo del 13,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel primo semestre dell'anno, le immatricolazioni sono state 7.232.066, con un +6,1% su anno. È quanto comunica l'Acea, specificando che per quanto riguarda la sola Unione europea le immatricolazioni a giugno sono state 1.147.962 (+13,6%) e nel primo semestre 5.896.683 (+5,7%).

Tornando ai dati europei, per motorizzazione a giugno le immatricolazioni sono state 360.843 per le auto elettriche (+51%), 146.168 per le ibride plug-in (+22,7%), 488.640 per le ibride (+17,1%), 294.230 per le auto a benzina (-12,2%) e 81.978 per le diesel (-16,9%). Nel semestre, le immatricolazioni sono state 1.608.200 per le elettriche (+35,1%), 742.411 per le ibride plug-in (+24,8%), 2.671.955 per le ibride (+12,1%), 1.590.767 per le auto a benzina (-16,2%) e 467.561 per le diesel (-17%).

Nell'Unione europea, secondo Acea, nel primo semestre dell'anno, il mercato ha continuato a beneficiare di una solida domanda da parte dei consumatori per le tecnologie elettrificate, trainata principalmente da misure di sostegno al mercato. I veicoli ibridi si confermano la scelta di propulsione più diffusa tra gli acquirenti, mentre le auto elettriche hanno raggiunto una quota del 20,7%, in rialzo dal 15,6% dei primi sei mesi del 2025. Tre dei quattro maggiori mercati dell'Ue, che insieme hanno rappresentato il 63% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche, hanno registrato una forte crescita: Francia (+62,9%), Germania (+48%) e Danimarca (+41,2%). Anche il Belgio ha segnato un incremento (+8,2%), sebbene a un ritmo più contenuto. Le immatricolazione di vetture ibride plug-in hanno conquistato il 9,8% del mercato Ue, in crescita dall'8,5% di un anno fa. L'aumento è stato trainato dall'aumento dei volumi in mercati chiave quali l'Italia (+84,3%), la Spagna (+39%) e la Germania (+17,9%).

Le immatricolazioni di auto ibride hanno raggiunto una quota di mercato del 37,3%, confermandosi la scelta preferita dai consumatori nell'Ue, sostenute dalla crescita in Italia (+23%) e in Spagna (+20,8%), con anche la Germania (+6,9%) e la Francia (+3,2%). Parallelamente, la quota di mercato complessiva delle auto a benzina e diesel è scesa al 29,7%, rispetto al 37,8% dell'anno precedente. Nel dettaglio, nei primi sei mesi del 2026, la quota di mercato delle auto a benzina è scesa al 22,2% dal 28,4% del primo semestre del 2025: la Francia ha registrato la flessione più marcata, con volumi in calo del 34,2%, mentre anche altri mercati chiave hanno segnato cali a doppia cifra: Spagna (-18,5%), Germania (-18,2%) e Italia (-17,1%). Le auto diesel attestandosi al 7,5% del totale delle nuove immatricolazioni, in calo rispetto al precedente 9,4%.

In Europa (Eu27+Efta+Uk), il Gruppo Volkswagen è il primo per immatricolazioni con 345.937 unità a giugno (+6,4%) e 1.848.988 nel semestre (+2,1%). La quota di mercato per il mese è del 24,6% (dal 26,1% di giugno 2025) e nei sei mesi del 25,6% (dal 26,6%).